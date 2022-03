Fans colombianos enfurecidos con Christian Nodal al dejarlos plantados; ex de Belinda explica qué pasó

Como parte del "Forajido Tour 2022", el cantante y compositor mexicano Christian Nodal debía presentarse en Medellín, Colombia este fin de semana, sin embargo, el ex novio de Belinda dejó plantados a miles de fans que lo estuvieron esperando por horas y bajo las inclemencias del clima, lo que provocó gran molestia y decepción.

En el Estadio Atanasio Girardot, en aquella ciudad de Latinoamérica, se llevó a cabo un magno evento en el que estuvieron la agrupación sinaloense Banda MS de Sergio Lizárraga, Jerry Rivera, Jessi Uribe, John de la Torre, DJ Agudelo 888, Luis Alfonso y DJ Morro. El artista estelar era Christian Nodal, quien se presentaría al final, sin embargo, esto no ocurrió.

A pesar de la lluvia, el público permaneció en el estadio disfrutando de todo el elenco de dicho evento. Cuando era la hora de que el intérprete de temas como "No te contaron mal", "Botella tras botella" o "Ya no somos ni seremos", salieran al escenario, los miles de asistentes fueron informados que no se presentaría.

Los reclamos y los chiflidos no se hicieron esperar. Muchas personas enfurecieron y comenzaron a lanzar objetos hacia el escenario, sobre todo cuando se enteraron de que Christian Nodal ni siquiera había llegado a Medellín, Colombia. En medio del bullicio, una persona de la producción de este evento externó a través del equipo de sonido:

"Este concierto se reprogramará, agradecemos su comprensión, pero la culpa no es ni de las sillas, ni de la tarima, son cosas que se salen de las manos, ya se está trabajando con Christian para reprogramar".

¿Por qué Christian Nodal no se presentó en el concierto de Medellín, Colombia?

Momentos después de lo ocurrido en el Estadio Atanasio Girardot, el cantante de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México, publicó un video en las stories de su cuenta en Instagram, donde explicó que no pudo llegar debido al mal tiempo y por unas fallas técnicas en los aviones que tomó.

Este video es para disculparme con todos ustedes, porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, he intentado llegar de toda las maneras posibles, no he podido.

El hijo de Cristy Nodal continuó diciendo: "tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control".

Asimismo, el ex prometido de la cantante y actriz española Belinda, externó que estaba muy emocionado por llegar a cantarle a todos sus fans colombianos, "y llevarles una noche inolvidable, que también ustedes se llevaran una noche inolvidable, desgraciadamente, las cosas no salieron como se planearon".