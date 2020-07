Fans de Anne with an E quieren tener el mismo tono de cabello pelirrojo

Los fanáticos de Anne with an E ha quedado tan enamorados de la serie de Netflix, que buscan maneras de traer la historia ambientada en 1896 al mundo contemporáneo. La querida protagonista Anne Shirley se ha convertido en un modelo para millones de niñas y adolescentes que buscan parecerse a ella. Una de las características de Anne es su hermoso cabello pelirrojo, que ha enamorado a los seguidores de la serie.

'Anne with an E', serie de Netflix que ha alcanzado gran éxito tras el anuncio de su cancelación en noviembre de 2019 por parte de sus productores. Los fanáticos buscan la forma de conseguir que Netflix y CBC renueven la querida serie basada en la historia de la escritora canadiense Lucy Moud Montgomery "Anne of Green Gables".

La pequeña Anne Shirley-Cuthbert es una niña extraordinariamente resistente con un espítiru único, un intelecto feroz y una imaginación brillante. Los seguidores de la serie quedaron encantados con la actuación de Amybeth McNulty, actriz que dio vida a Anne, quien tiene el cabello rubio y tuvo que teñirselo de rojo para el papel.

Cabello de Anne de 'Anne with an E' en la temporada 1 | CBC

El físico de Anne es muy peculiar, ya que tiene el cabello rojo y pecas, en la historia es atacada constantemente por ello, pues es referido como feo tanto por ella como por la gente que la acosa, por lo que lo mantiene en dos trenzas.

Para Anne su cabello la vuelve fea, por lo que intenta teñirse el cabello de color negro, sin embargo, se lo arruina volviendolo color verde. Debido a esto, Marilla Cuthbert le corta el cabello muy corto, que al principio también es blanco de burlas.

Anne intenta teñirse el cabello y queda verde | Netflix

Los seguidores de la serie se identifican con Anne, quien es excesivamente comunicativa y tiene un vocabulario extenso así como una imaginación increíble. Le gusta escribir y contar historias, además de ser fiel defensora de los derechos de las personas.

Anne se corta el cabello en la segunda temporada | Netflix

Para los fanáticos de la serie Anne with an E, el color de cabello de Anne es hermoso y les gustaría tener el mismo tono que ella.

Como estoy obsesionada con Anne ahora quiero pintarme el cabello de este color. Alguien más piensa lo mismo?? o soy la única loca

Escribió una seguidora en un grupo de Facebook de Anne with an E, donde se juntan los fanáticos para compartir experiencias con la serie, además de unirse para pedir la renovación de la cuarta temporada.

Publicación en el grupo Anne With An E México | Facebook

Más seguidoras compartieron imágenes en la publicación de sus experiencias con el cabello rojo, destacando que están enamoradas del color; otras, señalaron que desean tener el tono de cabello de Anne. Casi 300 comentarios en la publicación de más de 100 tonos de pelirrojos, donde las seguidoras quieren pintarse el cabello como el personaje principal de Anne with an E.

Anne with an E se ubica en el año 1896 en la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, cuando los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, ya de avanzada edad, deciden adoptar a un niño del orfanato para que ayude con las tareas de su hogar en la granja de Green Gables. Cuando Matthew fue a recoger al niño a la estación del tren, para su sorpresa, se da cuenta que habían enviado a Anne Shirley, una niña de 13 años. A pesar de la confusión, Matthew se lleva a Anne a Green Gables.

Anne deja las trenzas y luce su cabello rojo en la tercera temporada | Netflix

Así inicia la aventura de Anne Shirley que es adoptada por los hermanos Cuthbert, quienes la tratan como un familiar. Anne poco a poco se gana la aceptación y el cariño de los habitantes de Avonlea, defendiendo las injusticias que se le presentan en el camino.

Esta historia está basada en la serie de libros "Anne of Green Gables" escritos por Lucy Moud Montgomery en 1809, en Canadá. Supuestamente, la autora se inspiró en un artículo periodístico sobre el caso de una pareja canadiense que al solicitar la adopción de un chico huérfano recibieron una chica en su lugar. Además, la granja "Green Gables", es un homenaje a la casa de los primos de Montgomery, situada en la Isla del Príncipe Eduardo, que actualmente es el Museo Anne of Green Gables.

Los fanáticos no se cansan de pedir la renovación de la cuarta temporada de Anne with an E, la petición en la plataforma Change.org logró superar el millón de firmas; con ello, buscan que Netflix, CBC o la plataforma de Disney+ retomen la serie, que tiene mucha más historia que contar.

Haz clic aquí para firmar la petición de la renovación de Anne with an E.

