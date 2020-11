Fans de Bad Bunny llevan a cabo el "Dákiti challenge" en redes sociales y lo consideran su nuevo himno

Antes de finalizar el pasado mes de octubre, Bad Bunny lanzó la canción "Dákiti" en colaboración con Jhay Cortez, cantante de reguetón y trap latino, también originario de Puerto Rico. Tras el gran éxito que la canción ha tenido en las diversas plataformas digitales de música, Benito Antonio Martínez Ocasio incitó a sus millones de seguidores a un peculiar challenge en redes sociales.

Bad Bunny publicó en su feed de Instagram un video donde muestra una coreografía, muy a su estilo, para su nueva canción "Dákiti". En el video podemos ver al "conejito malo" del reguetón arriba de una roca en Central Park en Nueva York (Estados Unidos), llevando a cabo dicha coreografía, mientras algunas personas disfrutan de un día soleado en el emblemático lugar de esta icónica ciudad estadounidense.

"Hoy no es cualquier lunes, hoy es el primer lunes con 'Dákiti' y me levanté así. ¿Quién se sabe este paso?", expresó Bad Bunny en su post. Ante esa pregunta de Benito Antonio Martínez Ocasio, se originó el nuevo challenge, en el que sus fans llevan a cabo la coreografía de su nuevo sencillo junto Jhay Cortez.

En sus redes sociales el reguetonero puertorriqueño ha estado compartiendo video de muchos fans, quienes se han sumado al challenge de "Dákiti". Una de sus fans expresó en Twitter sobre su nueva canción: "el nuevo himno".

La semana pasada la canción en mención tuvo su debut en el Billboard Hot 100. Billboard manifestó al respecto: "'Dákiti' de Bad Bunny y Jhay Cortez debuta en el número 9 del Hot 100. Esto le otorga a Bad Bunny el tercer hit en el top 10 de su carrera y a Jhay Cortez el primero. 'Dákiti' también se une a 'MIA' como las únicas canciones en español en la historia que debutaron en el top 10".

Bad Bunny, amado por unos y criticado por otros

Por otra parte, Bad Bunny podrá estar disfrutando del éxito colosal de "Dákiti", sin embargo, en ocasiones enfrenta fuertes críticas. En agosto pasado la actriz puertorriqueña Ángela Meyer y los descendientes de la compositora Sylvia Rexach, fueron algunas de las voces que criticaron que la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) premiara a Benito Antonio Martínez Ocasio como "Compositor del Año ASCAP" el pasado 7 de julio, mientras que la organización defendió la decisión.

La ASCAP señaló a Efe a través de su representante con los medios de comunicación en Puerto Rico, que no emitió más comentarios al respecto sobre el asunto, que identificó la política por premiar a Bad Bunny como compositor de unas letras que algunos son afectados cuando menos soeces.

"ASCAP premia las primeras 50 canciones más sonadas del 2019 en radio terrestre y 'satelital' de formato latino combinado con las tocadas de servicios digitales de 'streaming' de Estados Unidos y Puerto Rico. Toda la información es provista por Nielsen, quien 'monitorea todos estos medios. Los números en esta edición del premio otorgan indiscutiblemente el Premio al conejito malo", señala el comunicado de la organización sobre la política.

El origen de la controversia está en las para algunas controvertidas letras de Bad Bunny, como la que señala: "si tu novio no es mamá el cu .., ven a casa que yo te lo mamo", entre muchas otras. Las letras y el premio otorgado al puertorriqueño no han sido criticados, sin embargo, ni por sus colegas del género urbano ni por ninguna figura realmente destacada del mundo de la música en la isla caribeña o cualquier otro lugar.

"Me preocupa más el mensaje equivocado a los niños y adolescentes. Si con dinero calla conciencias, les aclaro que nunca será la mía", señaló Ángela Meyer. La cantante venezolana Karina también criticó la distinción de ASCAP a Bad Bunny, al señalar que su decepción no va contra el cantante puertorriqueño, ya que como aseguró "tiene los derechos" un compositor ese tipo de música, "pero no voy a aceptar que la gente seria premie esos esfuerzos", aseguró, tras indicar que no entiende el porqué "una institución tan seria se pone a premiar a, supuestamente, un compositor como Bad Bunny".