Fans de Billie Eilish podrán conocerla mejor con el lanzamiento de un libro con fotos inéditas

Billie Eilish lanzará este año un libro recopilatorio de fotos inéditas desde su infancia hasta el día de hoy, acompañado por un audiolibro narrado por ella.

La cantante Billie Eilish es a la edad de 19 años una de las estrellas del medio del entretenimiento más grandes de todos los tiempos, vendiendo millones de álbumes, rompiendo récords y ganando múltiples premios con sus canciones.

Sus fans, que son millones en todo el mundo, podrán tener ahora una probada extra a lo que es la vida de Billie Eilish, con un libro lleno de fotos e historias inéditas de la cantante.

Fue la misma intérprete de ‘Bad Guy’ quien hizo público el anuncio del lanzamiento del libro, mismo que ya se encuentra en preventa para ser adquirido por sus fans.

En Instagram, la cantante mostró la portada del libro, que lleva como nombre simplemente ‘By Billie Eilish’, ante la sorpresa de todos sus seguidores.

Este también estará acompañado con audios narrados por la misma, en la que explica a fondo el contexto de algunas de las fotos, contando historias jamás antes dadas a conocer.

“Hice un libro con fotos que van de mi infancia hasta el día de hoy, y grabé un audiolibro para acompañarlo, con historias que corresponden con algunas de las fotos”, escribió Billie Eilish en la publicación de la red social.

La portada del libro es sencilla, componiéndose de una foto de Billie Eilish en su infancia que solo muestra los ojos azules de la misma y el cabello rubio que es su color natural, con el nombre del libro escrito en la parte de abajo en letras negras.

Esta es la portada del libro que Billie Eilish lanzará este año

La foto se trata además de un adelanto de algunas de las imágenes que saldrán a la luz con la publicación del libro, lleno de fotos nunca antes vistas ni siquiera por los fans más grandes de la cantante.

En el sitio oficial de la cantante, en la descripción del libro se asegura que se tratan de cientos y cientos de fotos, mismas que Billie Eilish recolectó para compartir con su audiencia.

“Billie está lista para compartir más con su audiencia más devota por primera vez, incluyendo cientos de fotos nunca antes vistas. El libro capturará la esencia de Billie por dentro y por fuera, ofreciendo a los lectores una especial retrospectiva de su infancia, su vida durante las giras, y más”, se lee en el comunicado.

El libro será estrenado y podrá ser adquirido por sus fans el 11 de mayo, pero ya se encuentra en preventa en el sitio web oficial de Billie Eilish.

Los fanáticos mostraron una reacción positiva al anuncio, asegurando que se encuentran listos para comprarlo una vez tengan la oportunidad, para poder conocer un poco más de la vida de la cantante que tanto admiran.

El post en Instagram con el anuncio del libro tiene ya más de los 3 millones de ‘me gusta’, y casi los 20 mil comentarios por parte de su amplia audiencia.

Luego del lanzamiento del álbum ‘when we all fall asleep where do we go’ que ganó un sinfín de récords, Billie Eilish se prepara con su segundo proyecto musical, que aseguró que no se encuentra muy lejano.