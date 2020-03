Fans de Celine Dion hacen algo increíble en el metro de Nueva York

En los metros se viven a diario mil y una historias, y lo que ocurrió en el metro de Nueva York causó revuelo entre sus protagonistas y más tarde en redes sociales, donde circula un video como prueba.

Como puede verse en las imágenes, en el metro de Nueva York decenas de personas cantaron un éxito de la famosa Celine Dione y el video se comparte en Twitter.

En distintos portales de noticias se difunden las imágenes que son verdaderamente sorprendentes y enternecedoras. My heart will go on, éxito de Celine Dion, es cantado por decenas de personas, al parecer fans de ella.

Reason #627373883 to love New York, a @celinedion after-party in the subway: pic.twitter.com/A9dyRQTBPC — Alexandra Hurtado (@AliMarieHurtado) March 6, 2020

El video ya es viral y está siendo compartido en las redes sociales. En él se aprecian a los seguidores de Celine felices de la vida, cantando a una sola voz su gran éxito, tema de la película Titanic.

Momentos agradables e inolvidables viven los seguidores de Celine Dione en el metro de Nueva York, donde grabaron con sus celulares el momento mágico.

La película Titanic fue escrita y dirigida por James Cameron y estrenada en 1997. El tema que la identificó fue My heart will go on, en voz de la ya citada Celine Dion y desde entonces sigue siendo favorito entre el público.