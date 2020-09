Fans de Exatlón México atacan en redes a Adal Ramones y a El Capi Pérez

México. Los conductores de televisión Adal Ramones y El Capi Pérez reciben fuertes ataques en redes por parte de fans de Exatlón México, esto tras el estreno que tuvieron el pasado lunes por la tarde con su programa Don't (No lo hagas) , a través de Televisión Azteca.

Seguidores del reality show Exatlón México se muestran inconformes porque el lunes ya no se transmitió dicho programa, y su lugar lo ocupó el estreno de Don't (No lo hagas), con Adal Ramones y El Capi Pérez, cosa que no les pareció y se los hicieron saber de inmediato.