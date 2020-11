Fans de Johnny Depp exigen la salida de Amber Heard de Aquaman

Estados Unidos.- Ha sido una gran polémica la que se ha vivido desde que se llevó a cabo el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, pero sin duda lo que más les ha molestado los fanáticos del actor es su salida de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", película de Warner Bros., con historia creada por J. K. Rowling y ambientada en el mundo mágico de Harry Potter, por lo que ahora exigen que la actriz también sea retirada de "Aquaman", película de DC Comics.

El actor, a través de sus cuentas oficiales, lanzó un comunicado en donde revelaba que abandonaba el papel de Grindewald debido a una petición de la compañía del filme, quienes lo obligan a renunciar y a sus fanáticos no les cae nada bien la noticia, pues aseguran que no volverán a ver el filme si el actor ya no forma parte del elenco, por lo que están exigiendo que sean justos y despidan también a la actriz de la saga del superhéroe acuático.

Increíble. Johnny Depp no debería estar despedido. Amber [Heard] es la que debería haber sido despedida y arrestada", ""En un mundo nuevo, en el que la gente busca igualdad y justicia de género, no hay lugar para la hipocresía. Amber Heard es una abusadora. Warner Bros., están siendo jueces muy injustos con Johnny Depp", se lee entre los comentarios de los fanáticos de Johnny Depp.

Fans de Johhny Depp exigen la salida de Amber Heard de Aquaman. Foto: Twitter

Recordemos que hace algunos días Depp perdió su demanda por difamación en contra el tabloide británico The Sun, por haberlo tildado como un "esposo golpeador". El juez británico Andrew Nicol manifestó el pasado lunes que los demandados demostraron que lo que publicaron era "sustancialmente cierto" durante su juicio en Londres el pasado verano, cuando se escucharon declaraciones espeluznantes e incompatibles de Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard, en las que cada uno acusó al otro de abuso.

A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente breve declaración. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han hecho sentir humilde y conmovido por sus numerosos mensajes de amor y preocupación, particularmente durante los últimos días", manifestó Johnny Depp al inicio de este comunicado. "En segundo lugar, quiero hacerle saber que Warnes Bors. me ha pedido que renuncie a mi papel de 'Grindelwald' en 'Animales fantásticos' y he respetado y aceptado esa solicitud", continuó.

Johnny Depp anuncia su salida de las películas de Warner Bros. Foto: Instagram

Para concluir dijo: "Finalmente, deseo decir esto: el juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento. Gracias por leer, sinceramente Johnny Depp".

Por su parte, Warner Bros. emitió un comunicado de prensa en donde dijo: "Johnny Depp dejará la franquicia 'Animales fantásticos'. Agradecemos a Johnny su trabajo en las películas hasta la fecha. 'Animales fantásticos 3' está actualmente en producción, y el papel de Gellert Grindelwald será refundido. La película debutará en los cines de todo el mundo en el verano de 2022".

"Animales fantásticos y dónde encontrarlos" es una película británico-estadounidense estrenada en 2016, del género épico-fantástico, dirigida por David Yates, escrita por J. K. Rowling, siendo este su primer guion cinematográfico, que se inspira en el libro homónimo de la misma escritora e interpretada por Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Colin Farrell y Ron Perlman.

Pero es en "Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald" en donde nos topamos con Johnny Depp como Gellert Grindelwald; el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos en la trama, mucho antes de la aparición de Tom Riddle, quien fue Voldemort, décadas más tarde. En su juventud fue amigo de Albus Dumbledore y él es el único que le puede dar vida a este personaje.