Fans de Justin Bieber acampan en Monterrey por tener un boleto para su concierto

La Bibermanía volvió a Monterrey. La fiebre por conseguir un boleto para ver el regreso de Justin Bieber a la Ciudad provocó que sus fans más apasionadas acamparan durante casi un día con tal de conseguir un boleto en la preventa que inicia hoy.



El astro canadiense se presentará el 22 de mayo del 2022 en el Estadio de Beisbol Monterrey, por lo que decenas de jóvenes llegaron bien armadas con cobertores, tiendas de campaña, ropa de frío, sillas para aguantar la espera durante la madrugada y dinero, para ser las primeras en llegar a las taquillas de la Arena Monterrey para comprar sus entradas.



Este fue el caso de Melissa Guajardo, de 24 años, quien durante la madrugada de hoy fue sorprendida en su carpa, la primera de más de una docena instaladas en el exterior del centro de espectáculos.



"Estoy acampando para comprar los boletos en preventa para el concierto de Justin Bieber", indicó la joven. "Obviamente soy súper fan".

Desde la una y media de la tarde del martes se colocó en la fila. Está orgullosa de ser la primera y espera adquirir el mejor boleto en esta venta exclusiva para Banco Azteca.



"Las puertas las abrirán a las 10:00 de la mañana, y nuestro objetivo es alcanzar boletos", añadió Melissa, quien tenía más de 14 horas en la fila al momento de ser entrevistada en la madrugada.



La segunda chica en la fila fue Osmara Soberanes, quien recordó el drama sucedido el 11 de agosto de 2011, cuando cientos de niñas regias lloraron a grito abierto porque los boletos para el primer show del ídolo juvenil en Monterrey volaron en escasos minutos.



En esa ocasión una niña hizo un berrinche y se tiró al suelo. Su video se viralizó y llegó hasta Justin.



"Sí, yo tenía 9 años", afirmó la joven de 21 años al recordar la anécdota entre risas.



"Dijeron que ya no había boletos y yo estaba llore y llore", recordó Osmara.



El intérprete de "Lonely", "Peaches", "Hold On", "Sorry", "Love Yourself" y "Baby" regresa a México en 2022 con su Justice World Tour que primero llegará a Monterrey el 22 de mayo. Al día siguiente se presenta en Guadalajara y el 25 en la Ciudad de México.



Ésta será la tercera visita del ídolo juvenil a tierras regias.



Las Beliebers ya lo quieren ver, están emocionadas y para ellas pasar incomodidades y horas de frío no es nada.



"La verdad que sí lo vale", externó Bianca Hernández, envuelta en una cobija al filo de las 3:30 horas del miércoles.



"Si no, no hubiéramos alcanzado boleto", agregó Bianca Sampayo, quien pasó la madrugada en vela junto a su tocaya.



Las dos jóvenes, ahora estudiantes de carreras profesionales, también fueron de las niñas a quienes les tocó vivir la amarga experiencia cuando se agotaron los boletos para el primer show de Justin en Monterrey, en 2011, el cual congregó 14 mil personas en la Arena.



Pero, en la segunda visita del astro canadiense, cuando presentó su Purpose World Tour el 15 de febrero en el Estadio BBVA en 2017, estas chicas sí fueron parte de las 51 mil almas que vibraron con él.

Leer más: Ana Bárbara como una verdadera bandida con traje pegadito y tejana seductora