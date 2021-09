Fans de Kimberly Loaiza aseguran que es la nueva Selena Quintanilla de esta generación

Kimberly Loaiza de 23 años de edad vuelve a estar en boca de todos y no precisamente por el reality show Así Se Baila, donde participa junto a su esposo Juan de Dios Pantoja.

Sino que sus fans la han coronado como la nueva Selena Quintanilla, algo que causó polémica y es que los fans de la fallecida cantante no aceptan ese título para la youtuber mexicana.

"Jamás he escuchado a Kim ,pero Selena es incomparable, yo con 21 años escucho sus canciones", "No Selena es única y sus canciones son hermosas Que trasmiten paz y mucho amor", "No comparen a esa hermosa con Kimberly", escriben los fans.

Y es la Lindura Mayor ha tenido muy buena aceptación en la industria musical, pero la realidad es que no les gustó a muchos la comparación de la chica.

La fan page donde fue comparada Kimberly Loaiza/Instagram

Otra de las cosas por las que la Jukilop es comparada ha sido por la existente rivalidad que mantiene con Kenia Os con quien trabajó hace un par de años.

Regresando con la Reina del Tex Mex y la influencer los comentarios en la fan page de la chica siguen creciendo por lo que no se sabrá quien tiene la razón.

Cabe mencionar que otra de las comparaciones que han hecho con la youtuber ha sido por el cuerpazo que se carga después de haberse hecho una operación estética.

