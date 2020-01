Fans de Mac Miller tienen sentimientos encontrados con Circles

Mac Miller murió demasiado pronto, solo tenía 26 años de edad; la mañana del viernes 17 de enero fue lanzado "Circles", el álbum póstumo del rapero recordándonos todo el talento perdido. La producción discográfica está conformada por 12 canciones entre estas "Good news", previamente publicada, y fue imaginada como una pieza complementaria de su LP "Swimming", nominado al Grammy en 2018.

"¿Por qué todos necesitan que me quede?", pregunta Mac Miller en el primer sencillo; respondió su propia pregunta con los soberbios "círculos" póstumos. El álbum es desgarradoramente sublime, un retrato de un músico irónico y honesto que reconoce sus demonios pero mira más allá de ellos. Quien fuera novio de Ariana Grande canta:

Estoy aquí para mejorarlo todo con un poco de música para ti.

Mac Miller murió de una sobredosis accidental de drogas en 2018 a los 26 años de edad y estaba trabajando en "Circles". Jon Brion, quien trabajó en "Swimming" y también produjo para Kanye West y Dido, se le pidió que terminara el trabajo que el rapero había dejado iniciado.

"Circles" comparte la atractiva letra confesional de "Swimming" pero es más aireado, más silencioso y discreto. Mac Miller siempre fue un artista idiosincrásico, mezclando ritmos y muestras de hip-hop con soul y cálido funk, incluso jazz. Aquí, es discreto, de mal humor, espacial y anestesiado. Canta más de lo que rapea, no hay nada llamativo, todo está bien pensado.

La AP publica: "'Circles' es libre pero de alguna manera lleno, una pequeña muestra vacilante sirve en la columna vertebral de 'Blue World', un tambor perezoso y un piano hacen lo mismo para 'I Can See', un repetido 'eh-uh' pasa por 'Hands' y 'Complicated' al principio parece demasiado simple, pero las escuchas posteriores revelan una construcción como una joya. El primer sencillo, 'Good news', es adictivo y debe ser una canción definitoria para un artista tomada demasiado pronto. El delicado toque de guitarra acompaña la letra de Hangdog de Miller. 'Quedando sin gasolina, casi no queda nada', canta. 'Estoy tan cansado de estar tan cansado'. Brion no tiene prisa por terminar y deja que Miller se vaya por más de 5 minutos y medio".

Días antes del lanzamiento, la familia del fallecido rapero publicó el siguiente comunicado en redes sociales:

"Aquí estamos. El acto de tener que escribir esto se siente surrealista. En el momento de su fallecimiento, Malcolm estaba en el proceso de grabar el álbum acompañante de 'Swimming' titulado 'Circles'. Dos estilos diferentes que se complementan entre sí, completando un círculo. 'Swimming in Circles' era el concepto. Había estado trabajando con Jon Brion, quien después de escuchar algunas de las primeras versiones de las canciones, borró su agenda para ayudar a Malcolm a afinarlas.

Después de su fallecimiento, Jon se dedicó a terminar 'Circles' en función de su tiempo y conversaciones con Malcolm. Estamos eternamente agradecidos con Jon y con aquellos que dieron lo mejor de sí a la difícil y emotiva tarea de realizar este trabajo.

Este es un proceso complicado que no tiene una respuesta correcta, no hay camino despejado, simplemente sabemos que para Malcolm era importante que el mundo lo escuchara, una de las decisiones más difíciles en el proceso es la mejor manera de informar a las personas sobre esto, cómo comunicarse de manera significativa mientras se mantiene sagrado lo que debe mantenerse sagrado; entonces esta será la única publicación en cualquiera de sus canales. Información sobre este lanzamiento, su organización benéfica y el propio Malcolm la pueden encontrar en la cuenta @92tilinfinity. Gracias a todos los fanáticos que lo han apoyado incondicionalmente a lo largo de los años.

Le echamos de menos. Nos queda imaginarnos a dónde iba Malcolm y apreciar dónde estaba, esperamos que te tomes el tiempo de escuchar. La expresión de su rostro cuando todos escuchaban lo decía todo.

Con humildad y gratitud, la familia de Malcolm".