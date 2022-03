Fans de OV7 ya no les importa la gira de los 30 años y quieren su dinero de vuelta

Un grupo de fans están demasiado molestos con la agrupación pop, OV7 y realizaron un video, donde le piden tanto a ellos como a la empresa OCESA encargada del tour de los 30 años que festejaría desde el pasado 2020, que les devuelvan el dinero, pues ya no les interesa ser parte de sus seguidores.

Y es que desde hace dos años se pospuso la gira por diversas situaciones, la principal fue por la pandemia, la segunda se debió a que los integrantes se pelearon, por lo cual formaron bandos, por lo que la gira de OV7 se pospuso en más de una ocasión y aunque se dice que este año sí se realizara, los fans lanzaron un video donde muestran su inconformidad.

Hola somos un grupo conformado por más de 200 personas quienes hace poco más de dos años compramos boletos para la gira, OV7 30 años que se llevaría a cabo en mayo del 2020, dice una chica al comienzo del video, para después seguir escuchando el argumentó de otro afectado por el concierto.

Por la pandemia los conciertos se pospusieron en tres ocasiones, primero para septiembre del 2020, luego para y al final para mayo 2021, hubo una cuarta y última ocasión en la cual se pospusieron, pero pendiente de fecha, desde ese entonces no se ha vuelto a decir nada, dijo un chico.

Ahora los ahora ex fans solo quieren su dinero de vuelta y dejaron en claro que ya no quieren saber nada de la agrupación, pues no arreglaron nada, ya que incluso se comunicaron con los mismos integrantes de éxitos como Mirame a los Ojos y Vuela Más Alto, quienes según los afectados fueron ignorados por ellos.

Por su parte, algunos miembros de OV7 han comentado en sus historias que se están preparando para los ensayos de la gira e incluso han estado poniéndose en forma para arrancar la gira, la cual al parecer sí arrancara este año, aunque no han comentado nada sobre el grupo de personas que solo quieren su dinero, pues al parecer no quieren hacer más grande el escándalo el cual está dando de que hablar.