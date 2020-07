Fans de Selena Gómez vuelven viral "#28YEARSWITHSELENA" en Twitter por su cumpleaños

Estados Unidos.- Este 22 de julio, la cantante y actriz reconocida a nivel mundial, Selena Gómez, está conmemorando su cumpleaños número 28, motivo por el cual sus fieles seguidores hicieron tendencia el hashtag "#28YEARSWITHSELENA" en Twitter, para así demostrar todo el amor y cariño que le tienen.

Con imágenes, frases, canciones y videos, es como han estado recordando a Selena los internautas, quienes recuerdan los mejores momentos a lo largo de su carrera artística y destacan los días de adolescencia cuando temas como "Who Says", "Love you like a love song" y "Naturally" sonaban en todas las radios y los videos se transmitían constantemente en Disney Channel.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los inicios de Selena Gómez en el mundo artístico

Selena Gómez debutó en televisión junto a Demi Lovato en el popular programa infantil "Barney and Friends" a la edad de siete años y desde ese momento no ha parado de trabajar, llevando siempre su carrera en ascenso y sorprendiendo al mundo con su innegable talento para actuar, interpretar y para el canto.

Selena Gómez durante su debut en Barney and Friends. Foto: Internet

Desde el inicio de su carrera, Selena se ha distinguido por ser una de las estrellas más altruistas de la industria, pese a que en el año 2013 tuvo que hacer una pausa a toda su carrera para tomarse un tiempo de rehabilitación personal, debido a que fue diagnosticada con lupus, razón por la que se alejó de los escenarios y las cámaras para tomar el tratamiento correspondiente a esta enfermedad, la cual ha enfrentado siempre con una sonrisa en el rostro y positiva ante la situación.

Teniendo una gran popularidad entre los años 2008 y 2012, mientras participaba en diversos proyectos de Disney, como "Los Hechiceros de Waverly Place", "Sonny entre estrellas" y películas como "Programa de protección para princesas", la joven se unió a la campaña llamada "Ur Votes Counth" (Tú voto cuenta), animando así a más de 50 mil millones de adolescentes a aprender sobre los candidatos a las elecciones presidenciales de ese año.

Sel protagonizó la serie de Disney "Los Hechiceros de Waverly Place". Foto: Internet

Llevando una carrera en ascenso, enfocada principalmente en la música y las labores altruistas, Selena tuvo que enfrentar una cirugía que puso en riesgo su vida, se trata de un trasplante de riñón, de la cual salió victoriosa en 2017.

Enfocada en jóvenes que tienen su misma enfermedad, Selena donó una gran cantidad de dinero a la Escuela de Medicina Keck de la Universidad de California del Sur para crear el programa Lupus Research, en el que se sigue investigando sobre el lupus y su posible cura. Sel jamás se ha detenido para ayudar a los demás.

Dentro del mundo de Hollywood, Gómez ha sido bien distinguida entre los jóvenes de su edad, por tener un carisma increíble y una personalidad única, compartiendo a través de sus redes sociales los mejores momentos de su vida, siempre cerca de sus fanáticos.

En 2013 Selena Gómez pausó su carrera tras ser diagnosticada con lupus. Foto: Instagram

Aunque su vida ha sido difícil debido a la enfermedad que padece, el deterioro de su salud, las relaciones con las que ha lidiado, las críticas por su físico y los frecuentes ataques por su voz, la joven ha mostrado siempre una actitud positiva, buscando en todo momento el lado bueno de las cosas, logrando convertirse en la favorita de muchos por su personalidad tan natural.

Te puede interesar:

Selena Gómez y el corsé transparente con el que se robó todas las miradas en los VMAs

Selena Gómez emociona con el anuncio de su nuevo proyecto

Christian Nodal y Selena Gómez podrían colaborar en un tema musical