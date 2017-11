Fans de Selena inician "cacería" contra un joven, por esto

La figura de cera de Selena Quintanilla, la cual se exhibe en el museo Madame Tussauds de Los Ángeles, California, fue vandalizada, y por eso los fans de la cantante asesinada en 1995 están más que molestos.

En distintos portales de noticias se reporta que los seguidores de la cantante de "Amor prohibido" y "Carcacha", entre otros éxitos musicales, han iniciado la búsqueda del responsable.

Acaba de transmitirse una nota en un programa de espectáculos y la noticia se esparció

Y es que la imagen del hecho vergonzoso se ha compartido en redes sociales.

Ulises Valenzuela es el nombre del joven que se tomó esta fotografía, ya se tiene ubicado y según su cuenta de facebook radica en Tijuana.

En su perfil se puede observar que visitó recientemente la ciudad de Los Ángeles, donde atentó contra la figura de Selena.

La fotografía la había compartido en su cuenta de Instagram, pero desde que se generó la noticia, esta imagen fue retirada por él mismo.

Muchos se han cuestionado el actuar del joven quien parece disfrutar este tipo de “bromas”, mientras que otros cuestionan la seguridad del museo ya que ningún empleado intervino para que esto no sucediera.

Selena tuvo homenaje.

A principios de noviembre, "Bidibidi bom bom", "Como La Flor" y "Amor prohibido", alguos de los éxitos de Selena Quintanilla retumbaron en la voz de sus fanáticos, ya que celebraron la estrella que la reina del 'tex-mex' ganó en el paseo de la fama de Hollywood.

Pasaron más de 20 años desde que Selena fue asesinada en 1995, pero la gente se niega a olvidar.

Un millar de personas, vistiendo camisetas, gorros y botones, algunos con discos de vinilo de su estrella, se apostaron desde temprano en los alrededores del icónico edificio de Capitol Records, su disquera, donde quedará inmortalizado el nombre de la cantante chicana en la 2.622º estrella.

Suzette Quintanilla aceptó la estrella en nombre de su hermana.

"Selena dijo 'la meta no es vivir por siempre sino construir algo que dure' y creo que este es un ejemplo perfecto", dijo en la ceremonia, a la que también asistieron el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y la actriz Eva Longoria.

"Me dio mi identidad, hizo un camino cuando no había uno", dijo Longoria en relación a la atención que ganaron los artistas hispanos con la intérprete, ganadora de un Grammy en 1993.



Garzetti, que habló en español e inglés, condimentó la noche con un discurso más político pidiendo un grito "desde Los Ángeles a Texas y de ahí a Washington DC", la capital estadounidense: "aquí estamos y no nos vamos", en un mensaje hacia el discurso anti-inmigrantes del presidente Donald Trump.



Selena Quintanilla, nacida en abril de 1971 en Texas, se convirtió en un mito en Estados Unidos, no solo por su música y por su trágica muerte el 31 de marzo de 1995, sino también porque despertó una atención que hasta entonces nunca tuvo la gigantesca comunidad latina que vive en Estados Unidos.

"Es mexicana, es estadounidense, chicana como yo, y me despierta todo tipo de emociones. Amo que sea parte de nosotros, la tengo presente en mi corazón", dijo Elizabeth Martínez, de 27 años, que vestía una camiseta negra de Selena y con un vozarrón cantó la ranchera "Tú solo tú".

"Tú, sólo tú / Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón...", entonaba esta chica hasta que las lágrimas le impidieron seguir.

Deena Babcock, de 30 años, la definió como un "ídolo, alguien a quien seguir, un gran modelo a seguir".

Muchos de los fanáticos son jóvenes, algunos eran muy chicos cuando Selena murió -como Elizabeth, que fue con su hermana menor Dayana y una prima- y otras incluso ni habían nacido, como Jasmin Figueroa, hoy con 15 años.



"Mi mamá me enseñaba sus películas, sus canciones, 'she inspires me' mucho", dijo en perfecto 'spanglish'.