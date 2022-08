Fans de 'Stranger Things' piden cancelar a Metallica por esta razón

Por otro lado, también agrega que en la guitarra del cantante James Hetfield se puede ver un símbolo de un partido alemán . Por si fuera poco, según lo que explica la tiktoker, Metallica no se pronunció sobre el movimiento Black Lives Matters .

Tras una ardua búsqueda, usuarios de Internet encontraron parte de su pasado que no les agradó ni un poco, pues los señalan de ser "pro-nazis" y "racistas" , además de "absurdos", "ancianos" y otros calificativos despreciativos.

Debido al gran impacto que ha logrado la serie, la banda sonora que se ha utilizado también lo ha tenido, en donde se encuentran exitosos temas de los años 80, como 'Master of Puppets', que forma parte de una escena clave en la historia.

Gilberto Coronel Periodista Web

