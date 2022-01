Fans de Tania Rincón están cansados de que la vistan muy feo en el programa Hoy

Tania Rincón de 35 años de edad y es que sus fans le han dicho que la persona de vestuario encargada de cambiarla, le pone unos outfits muy feos.

Y es que cuando estaba como conductora en Guerreros no había día en que las redes criticaran su vestuario haciéndole saber que su mayor enemigo era el encargado de esa área, además Tania Rincón siempre ha resaltado por su buen gusto a la hora de vestir, esto cuando la veíamos en Venga la Alegría, pero según los usuarios ahora es distinto.

"Eres muy agradable y guapa pero te sigues vistiendo muy mal", "Ese tipo de look te vaaa bien , no la ropa que luego te ponen de viejita en hoy esos que se los pongan a Andrea Legarreta tu eres joven y das luz", "Creo que te visten así para que no opaques a las viejitas", le escriben las redes a la presentadora.

Aunque hay ocasiones en que en realidad llega con unos outfits de lujo, según los fans es en varias ocasiones en que ha llegado con unos looks que no le favorecen en nada, pero por lo menos les agrada que ella se vea cómoda en la televisión donde ya lleva varios años trabajando.

Pero cuando Tania Rincón se deja ver fuera del programa Hoy la perspectiva de sus fans es otra al verla con unos diseños muy a su manera, juveniles y frescos con los que se ve hermosa, además de tener una figura de envidia total pues es muy bien sabido del gran físico que se carga en especial cuando se va a la playa donde se pone el mejor bañador con el que desborda una belleza única.

Cabe mencionar que la fuente de inspiración de Tania Rincón para salir adelante día con día ha sido su familia, pues ahora que tiene un hogar a lado de su esposo e hijos la famosa tiene el mejor motivo para hacer de ella mejor persona.

