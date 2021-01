Fans de Taylor Swift aseguran que esta canción es sobre Karlie Kloss, su ex amiga

Sumando a un sinfín de lanzamientos consecutivos, Taylor Swift estrenó dos nuevas canciones, y los fanáticos aseguran que una de ellas puede ser para Karlie Kloss.

Taylor Swift tuvo en 2020 dos de los álbumes más exitosos del año, ‘folklore’ y ‘evermore’. A pesar de que lanzar dos álbumes en el lapso de meses es demasiado para una artista, la cantante decidió aumentar dos canciones más a la edición deluxe de ‘evermore’.

Son dos canciones que se añaden al final del álbum, que llevan los nombres de ‘right where you left me’ y ‘it’s time to go’.

De acuerdo con la misma cantante en sus redes sociales, la primera de ellas cuenta la historia de una chica que decidió quedarse en el mismo sitio donde rompieron su corazón, mientras que la segunda trata de tomar tus decisiones e irte del lugar donde te han lastimado.

Mientras que los fanáticos de Taylor Swift disfrutan de las dos nuevas canciones, algunos más suspicaces por la costumbre de la cantante por colocar mensajes ocultos aseguran que una de ellas pudiera tratarse de una ex amiga muy famosa de Taylor.

Se trata de la modelo Karlie Kloss, con quien Taylor Swift mantuvo una amistad muy cercana, y que desde hace tiempo se rumoraba que se encuentran peleadas.

En la canción ‘It’s time to go’, la cantante recita las siguientes frases, traducidas al español:

“Cuando las palabras de una hermana regresan a manera de suspiros, esa es la prueba de nunca fue lo que parecía ser. No es la gemela de tus sueños, es una ladrona a la que atraparon”.

Conociendo el contexto entre ambas, los fanáticos aseguran que es más que obvio que esta porción de la letra es acerca de Karlie Kloss.

Los rumores del rompimiento de la amistad iniciaron luego de que Taylor Swift comenzara la batalla en contra del manager Scooter Braun, a quien acusa de tener secuestrados todos los éxitos pasados de la cantante, y el motivo por el que se verá obligada a regrabarlos.

Mientras otras amigas famosas de la cantante externaron su apoyo a la voz de ‘Shake it off’, como Selena Gomez y Gigi Hadid, Karlie Kloss se mantuvo en total silencio. El motivo, que Scooter Braun también trabaja con la modelo, y los dos llevan una amistad muy grande.

La parte en la que Taylor hace referencia a una hermandad o que ella es una gemela, surge de los comentarios por parte de los fans, que mientras las dos seguían siendo amigas no paraban de comentar que las dos lucen como gemelas, al tener un parecido impresionante.

La última frase citada, en la que la acusa de ladrona, puede ser referencia a lo dicho por el blogger de espectáculos Perez Hilton, quien en el pasado señaló que Karlie Kloss había otorgado a Scooter Braun información privada de la cantante de ‘willow’.

Si bien ninguna de las dos ha confirmado si siguen siendo amigas, ni Taylor Swift ha mencionado que la letra habla de Karlie Kloss, los fans consideran que todo encaja perfectamente para ser acerca de la modelo.