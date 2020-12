Fans de Taylor Swift creen que una canción de 'Evermore' está inspirada en Selena Gomez

La cantante y actriz Selena Gomez apoyó a su amiga Taylor Swift después de que lanzara su noveno álbum de estudio y segundo durante la pandemia de Covid-19 titulado 'Evermore', casi cinco meses después de 'Folklore', octavo álbum lanzado el pasado mes de julio, y los fans rápido crearon una teoría de que una canción podría estar inspirada en Selena.

La ex estrella de la serie original de Disney Cannel Los hechiceros de Waverly Place compartió el lanzamiento sorpresa de 'Evermore' a sus seguidores a través de una historia de Instagram con una fotografía de la portada del nuevo álbum de Taylor Swift junto a un corazón rojo de amor.

Selena Gomez siempre ha sido muy amiga de Taylor Swift, a quien siempre ha admirado y defendido de ataques durante más de una década, por ello no es de extrañar que los fanáticos comenzaran a sospechar que una de las canciones de 'Evermore' podría estar inspirado en la actriz.

Aunque Taylor Swift ha declarado que tanto las canciones de 'Folklore' como las de 'Evermore' no son autobiográficas, sí confesó que se inspiró en las historias y películas que ha visto. Por esto, los fans piensan que la nueva canción "Dorothea", además de la referencia a la niña Dorothy de El mago de Oz, que es una de las películas favoritas de Selena, es el mismo nombre que recibe el personaje que interpretó en 'The Fundamentals of Caring' (Los principios del cuidado, 2016).

Además, Taylor Swift en una de las líneas de la canción dice "Tienes amigos brillantes desde que te fuiste de la ciudad", que de acuerdo a los fans podría hacer referencia a la ciudad natal de Selena Gomez en Texas, Estados Unidos.

Historia de Instagram de Selena Gomez | Instagram

En otra línea Swift canta "una pequeña pantalla es el único lugar donde te veo ahora y no tengo nada más que buenos deseos para ti", y en otra refiere que Dorothea es "una reina que vende sueños, maquillajes y revistas". Por lo que los fans recordaron que Selena Gomez recientemente lanzó su línea de maquillaje 'Rare Beauty' y por su carrera ha aparecido en muchas portadas de revistas de espectáculos.

Otra estrofa de la canción que versa "mamá y sus esquemas de concursos" de Dorothea, tambien encaja a la perfeción con esta teoría, ya que Selena Gomez participó en concursos de belleza en su infancia.

En este noveno álbum también colaboró en la escritura William Bowery, que gracias al documental reciente por Disney+ 'Folklore: The Long Pond Studio Sessions' (Folklore: sesiones en long pong studio) sabemos que se trata de un pseudónimo del novio de Taylor, el actor Joe Alwyn con el que coescribió los sencillos 'Exile' y 'Betty' en 'Folklore'.