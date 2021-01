Fans de la banda de K-Pop GOT7, se mantienen unidas y con incertidumbre ante el futuro del grupo

De acuerdo con el portal de noticias SPOTV News, el cantante Yugyeom de GOT7 firmará un exclusivo contrato con el sello de hip hop AOMG, luego de que su contrato con la agencia surcoreana JYP Entertainment terminé este mes de enero. Supuestamente el Idol estuvo en contacto con varias agencias y tras valorar sus opciones, tomó la decisión de unirse a AOMG, sello discográfico de Corea del Sur fundado en 2013 por el cantante, compositor y rapero Jay Park.

La agencia JYP Entertainment que representa también a las agrupaciones de K-Pop TWICE, Stray Kids, ITZY y otras más, envió al respecto un comunicado de prensa a Newsen, donde manifestaron: "todavía estamos discutiendo varias posibilidades con respecto a los contratos de GOT7; les informaremos cuando estemos listos".

Ante la presunta salida del maknae de GOT7, el fandom se ha manifestado con preocupación e incertidumbre, ante el futuro de la boy band. Recordemos que en diciembre pasado varios portales de noticias surcoreanos, informaron que Jinyoung, otro de los talentosos integrantes de la agrupación de K-Pop, se había reunido con la agencia BH Entertainment (fundada por Lee Byung Hun), para la posibilidad de firmar con ellos un contrato exclusivo.

JYP Entertainment confirmó que el contrato de GOT7 expira este mes de enero de 2020, por lo que estaban discutiendo con cada uno de sus integrantes, su contrato desde varios ángulos, siendo uno de estos considerar trabajar conjuntamente aún si llegan a firmar con otras agencias.

"Si los miembros tienen diferentes sociedades de gestión, tendrán dificultades en las actividades de equipo. Si continúan saliendo, será difícil garantizar que las actividades del equipo sean fluidas", aseguró SPOTV News. (BTS en México: el empresario Carlos Slim se convierte en la esperanza del ARMY).

GOT7 ha lanzado cuatro álbumes de estudio y 14 EPs. Foto: Twitter @GOT7Official

IGOT7, nombre que recibe el fandom del grupo (se pronuncia: "ai got seven"), ha compartido en Twitter su sentir ante esta situación a través del hashtag #WeTrustGOT7. "Yo digo que Yugyeom se lleve a todos y hagan GOT7 en la otra empresa y se llamen GAT7", "Yugyeom no tenia la suficiente promoción individual en JYP, ahora en AOMG tendrá su total libertad creativa sobre su música y trabajo", "me duele un poco el corazón por GOT7, pero por otro lado sé que Yugyeom tomó la mejor decisión. JYP nunca dejo brillar a GOT7 y este es el resultado, siempre contigo Yugyeom".

Estoy tranquila porque sé que nadie ama más a GOT7 que GOT7 mismo. Sea como sea, lo harán funcionar, ellos siempre confiaron en nosotros y nos dijeron la verdad, las veces que nos prometieron estar juntos hasta el final y todos sus '7 or never', todo es real.

GOT7 debutó el 16 de enero de 2014 con el lanzamiento de la canción "Girls Girls Girls"; posteriormente publicaron su primer EP "Got it?", que los llevó a alcanzar la primera posición en la lista de popularidad estadounidense Billboard Top World Albums Chart. El grupo está conformado por siete magníficos artistas: JB, Mark Tuan, Jinyoung, Jackson Wang, Youngjae, BamBam y Yugyeom.

Cabe mencionar que cuatro de ellos son originarios de Corea del Sur, mientras que Mark nació en Los Ángeles, California (Estados Unidos); Jackson en Kowloon Tong, Hong Kong británico; y BamBam en Bangkok, Tailandia.

"A pesar de lo que decidan, yo los apoyaré siempre chicos, porque nuestro amor no es un contrato en papel sino un contrato en el corazón, de amor y amistad por siempre", "quisiera decirles tantas cosas, pero lo resumiré en...chicos realmente voy a estar con ustedes estén en donde estén, hagan lo que hagan, como grupo o solistas estaré con y para ustedes los amo y son una parte bastante importante en mi vida", son otros de los comentarios de sus fans.