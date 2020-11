Fans exigen que Taylor Lautner aparezca en secuela de "Sharkboy y Lavagirl" en Netflix

Usuarios de las redes sociales enloquecieron cuando Netflix dio a conocer las primeras imágenes de la secuela de “Sharkboy y Lavagirl” y en las fotografías no aparece Taylor Lautner como uno de los protagonistas de la cinta.

Este miércoles Netflix anunció por medio de su cuenta oficial de Instagram el lanzamientos a nivel mundial "We Can Be Heroes", por lo que hizo recordar viejos tiempos, ya que esta producción es algo que muchas personas estaban esperando desde hace tiempo.

Sin embargo, sharkboy luce con una máscara que no deja ver su rostro completamente, pero los usuarios y fans aseguran que no es Taylor Lautner, por lo que de inmediato inundaron las redes sociales exigiendo la participación del actor.

El director Robert Rodríguez dio a conocer que estaba trabajando en la secuela de la película “Sharkboy y Lavagirl” para Netflix, mientras que la plataforma de streaming reveló las imágenes.

Esta será una película ambientada en el mismo universo que "Las aventuras de Sharboy y Lavagirl" en el año 2005, sin embargo, ahora sabemos que no solamente crecieron, sino que también tienen una hija pequeña.

Cabe mencionar que para el papel de Lavagirl regresará su actriz original, Taylor Dooley, y en primera instancia se había anunciado que también Taylor Lautner, aunque nunca lo confirmaron.

El cineasta Robert Rodríguez explicó en la Comic Con at Home que su base de fanáticos son niños, por la reconocida saga de "Mini-Espías", y es por ello que le pareció una buena idea traerlos de regreso, pero con una nueva historia.

"We Can Be Heroes" cuenta las aventuras de los hijos de un grupo de superhéroes, llamados "Heroics", que son secuestrados por alienígenas.

Missy, que aún no ha descubierto sus poderes, conoce a otros niños y conforman un equipo donde aprenderán a trabajar juntos e intentarán rescatar a sus padres y salvar al mundo.

El elenco de esta nueva película está conformado por el protagonista de "The Mandalorian", Pedro Pascal (Marcus Moreno), Priyanka Chopra (Sra. Granada), Christian Slater (Tech-No), Boyd Holdbrook (Miracle Guy), Quinton Johnson (Crimson Legend), Brittany Perry-Russell (Red Lightening Fury), Haley Reinhart (Sra. Vox) y YaYa Gosselin (Missy).

Según Netflix informó que esta secuela llegara a las pantallas de los usuarios el próximo viernes 1 de enero del 2021.