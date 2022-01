Fans le dicen a Tania Rincón que no se ve feliz en el programa Hoy

Tania Rincón de 35 años de edad se ha convertido en uno de los rostros más populares del programa Hoy, donde se le ha visto dar lo mejor de ella en cada sección, pero de acuerdo con los fans de esta guapa mujer le han dicho en varias ocasiones que no se ve feliz.

Y es que en cada publicación que hace dentro del matutino de Televisa, sus seguidores de inmediato aprovechan para decirle que debe volver a Venga la Alegría el cual se produce en Tv Azteca, pues no les gusta en ese ambiente laboral, ya que no se le ve cómoda.

"Sal de ahí Tania no te quieren regresa a Venga", "Estabas mejor en TV AZTECA en venga la . l a Alegria con estos de Televisa", "Todos sabemos que no eres feliz ahí", "Regrésate a @vengalaalegriatva En @programahoy no te valoran", "Te veías más feliz en Venga la Alegría", le escriben a Tania Rincón.

Otra de las cosas que le han dicho a la conductora mexicana es que la visten muy feo, ya que cuando estaba en Guerreros sus seguidores le comentaron que la producción la vestía muy mal, pues fue a partir de ahí que le hicieron saber que estaría mucho mejor regresando a la televisora del Ajusco donde duró varios años trabajando.

Aunque Tania Rincón es feliz conduciendo, prefiere ignorar este tipo de comentarios, en especial este 2022 donde quiere darlo todo por el todo en la pantalla chica, pues al igual que otras artistas quiere que su carrera crezca mucho más así como lo han hecho Vanessa Claudio o Carmen Muñoz quienes son muy populares en el medio de la farándula.

También esta artista se ha ganado el respeto del público por el cuerpo de diosa que se carga, pues a pesar de ser madre, tiene una figura de diez y lo ha logrado por tener muy buena disciplina en cuanto a sus hábitos alimenticios, ya que desde hace tiempo adoptó un estilo de vida más saludable.

Cabe mencionar que esta famosa también es una de las más divertidas del programa Hoy, por lo que otros si la quieren de lleno en el foro incluso que sea una titular más.

