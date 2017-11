Fans ya esperan a Ricky Martin en el Zócalo

Dos horas y media antes de que Ricky Martin aparezca en el Zócalo de la Ciudad de México, la gente ha comenzado a llegar al punto de encuentro luego de algunas revisiones necesarias para garantizar la seguridad.

Hasta el momento el lugar se encuentra lleno en una tercera parte de su capacidad.

Para hacer llevadera la espera desde el escenario suenan canciones de Shakira y otros artistas populares actualmente que algunos corean.

Será hasta las 8:30 cuando dé inicio el concierto del puertorriqueño.

Inicialmente este concierto se realizaría el 20 de septiembre pasado, pero tras el sismo se reprogramó a este sábado.

Alrededor de las 14:00 horas los músicos del cantante salieron al imponente escenario, montado frente a la Catedral Metropolitana, para hacer unas pruebas de sonido, lo cual agradecieron los transeúntes.

Alejandra es una de las asistentes que espera sentada en la plancha del Zócalo a que el concierto comience. Se enteró cuando pasó por las calles aledañas a comprar cosas y decidió quedarse porque es seguidora de los ritmos que Ricky Martin provoca.

Natalie Portman y lo que le pasó ante un productor...

La actriz asegura que en prácticamente todas las producciones en las que ha participado ha tenido episodios similares.

Natalie Portman, protagonista de películas como "El cisne negro" , "Esher" y "Thor", denunció que, si bien nunca ha sido agredida sexualmente, sí ha tenido capítulos en los que se ha sentido acosada por algún productor de Hollywood.

Durante su participación en el Vulture Festival, en el Hotel Roosevelt en Los Ángeles, y al margen de las denuncias contra el productor Harvey Weinstein, Portman recordó un episodio en el que un productor la invitó a viajar en su avión privado, junto con su equipo, a un lugar al que ella también tenía que ir.





"Aparecí y sólo éramos nosotros dos (el productor y ella) y nos habían preparado una cama en el avión. No pasó nada. No fui atacada. Pero dije: ‘Esto no me hace sentir cómoda', y él lo respetó, pero no estaba bien. Fue una situación inaceptable y manipuladora y me hizo sentir asustada", declaró la protagonista de "Jackie".