Fátima Domínguez demuestra porqué ganó La Voz Azteca

Fátima Domínguez se convirtió en toda una celebridad de la noche a la mañana y es que la cantante se pronunció como la primera ganadora de La Voz Azteca 2019, dejando en claro que el equipo de Lupillo Rivera tuvo a la mejor contrincante del programa.

En una entrevista para el periódico EL DEBATE, la mujer quien ya prepara algunas sorpresas para sus fans aún sigue muy emocionada por haber ganado la competencia que según ella estuvo muy reñida, pero el público siempre supo que llegaría muy lejos con su tremenda voz.

Muy feliz, muy agradecida con todos los mexicanos que me apoyaron de verdad muy agradecida..., fueron las primeras declaraciones de la cantante originaria de Hidalgo,

Aunque Fátima llegó a la última etapa del reality mencionó que la competencia en verdad estuvo muy reñida y es que cada coach tenía en sus manos a rivales muy fuertes por lo que la cantante estaba un poco preocupada.

"Súper reñido todo, súper complicado porque mucho, mucho talento, pero muchos años mira logramos ganar", expresó.

Incluso señaló que jamás le pasó por la cabeza que ella llevaría al equipo de Lupillo Rivera hasta la final y aunque el hermano de Jenni Rivera, le dijo que tenía todo lo necesario para ganar y aunque ella lo dudo por unos momentos al final tapó varias bocas.

"O sea, independientemente de que quería ganar La Voz, yo quería ganar pero cuando comienzo a ver los talentos que había dije ¡no ya fui!, pero Lupillo me dio que no perdiera la fe y mira ya estamos".

Por si fuera poco dijo que una de las canciones que más la hizo sentir plena y cómoda en el imponente escenario fue con el tema "Feeling good", donde sin enseñar mucho derrochó sensualidad frente a las cámaras.

Feeling good, cuando aviento los lentes porque fue el parte de aguas en la competencia, en mi carrera cuando ya vencí todos los nervios que traía las inseguridades y esa vez sin duda con la canción que más me identifique", dijo Domínguez.

Su tía fuente de inspiración

Una de las personas que ha estado muy de cerca en su ascenso al estrellato fue su tía quien la impulso desde muy joven para conseguir sus sueños pues una persona que siempre creyó en ella y su feroz talento.

"Principalmente mi tía, pues el saber que esto no es tan fácil y pues yo entre a este medio por su mano ella me inspiro porque ella no entró con nadie que la couchara entonces lo que ha logrado hasta hoy en día y me ha hecho fortaleza de querer ser como ella".

El team Lupillo el más divertido

Fátima no solo se lleva las enseñanzas que recibió por parte del cantante de música ranchera, sino también un buen sentido del humor ya que aseguró que conocer a Lupillo más de cerca fue muy divertido pues es una persona que siempre le gustó divertirse con los concursantes.

No lo que le sigue súper divertido Lupillo, tiene un carisma con una humildad siempre le voy agradecer a Lupillo, dijo Fátima muy contenta sobre su coach.

La cantante quien no prefirió guardarse la sorpresa dijo para el periódico que varios proyectos se están cocinando, pero por el momento se esta dando a conocer cada vez más ante los medios de comunicación, además agregó que le encantaría hacer una gira por toda la República, con la finalidad de agradecerle a sus fans todo el apoyo que le brindaron durante la competencia.