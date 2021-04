Fátima Molina acusa de racismo a escuela de TV Azteca: "me dijeron que yo no era el perfil"

Fátima Molina participó en una charla virtual del conversatorio "El poder de la representación: racismo en la TV mexicana", organizado por el colectivo racismo.mx, donde habló sobre la discriminación que ha sufrido desde hace varios años por su apariencia física, asimismo acusó de racismo al Centro de Formación Actoral (CEFAT) de TV Azteca.

La actriz de telenovelas es originaria de Ensenada, Baja California. Contó que tiene "muy marcado" cuando tomó la decisión de quedarse a vivir en la Ciudad de México, "yo quería quedarme a estudiar en una de las escuelas que pertenecía a TV Azteca, lo voy a decir así".

La protagonista de la telenovela de Televisa "Te acuerdas de mí", manifestó que fue dos veces a pedir la oportunidad de estudiar en la escuela de actuación de TV Azteca (que anteriormente se llamaba CEFAC), lo que representaba para ella en ese momento, que la institución pagaba también una mensualidad, "a parte de estudiar, me representaba una oportunidad de estudiar y poder solventar mis gastos".

Fátima Molina sorprendió con este confesión: "las dos veces me dijeron que no y en una de esas fueron claros, me dijeron que yo no era el perfil".

Durante la charla antes mencionada, la actriz quien forma parte del elenco de la serie original de Netflix "¿Quién mató a Sara?", mencionó que posteriormente cayó en cuenta que durante su carrera actoral, solamente tendría personajes de ladrona o de personal de la limpieza, aunque luego decidió que los aceptaría siempre y cuando tuvieran un buen mensaje.

Su gran alegría por protagonizar el melodrama "Te acuerdas de mí" y porque su personaje es un chica que tiene estudios, una profesionista, se vio opacada por los comentarios discriminatorios, racistas y clasistas que ha recibido, ya que no es la "típica protagonista" de las telenovelas mexicanas.

En febrero pasado la actriz Fátima Molina manifestó al respecto en sus redes sociales, "por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana', no lo sabía, pero si eso llega a ser real, que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público, siguen marcando para la televisión".

No soy perfecta, lo sé. Pero ¿quién lo es?, Yo me gusto y me acepto, eso es lo importante.