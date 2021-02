Fátima Molina, protagonista de "Te acuerdas de mí", responde a críticas por su apariencia: "yo me gusto y me acepto"

"Te acuerdas de mí" es uno de los más recientes estrenos en cuanto a telenovelas en Televisa; es transmitida en horario estelar en Las Estrellas. Este melodrama producido Carmen Armendáriz, es protagonizado por los actores mexicanos Fátima Molina y Gabriel Soto. Supuestamente los televidentes no están del todo conformes con la actriz estelar e incluso, ha recibido críticas por su apariencia física. Incluso han surgido rumores de que la telenovela será cambiada de horario ante el desagrado del público.

En su cuenta de Facebook la actriz Fátima Molina manifestó no tener idea si la telenovela "Te acuerdas de mí" será cambiada del horario estelar, como se ha estado rumorando. Asimismo mencionó no tener idea de que algunas personas del público, decían que este supuesto cambio de horario era por su culpa.

Por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana', no lo sabía, pero si eso llega a ser real, que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público, siguen marcando para la televisión.

Hace unos días en el programa "Todo para la Mujer" que conduce Maxine Woodside, el periodista de espectáculos Marco Antonio Silva, aseguró que la producción de la telenovela llevó a cabo un "focus group", para saber en que estaban fallando, pues los niveles de audiencia no han sido los esperados. Supuestamente los resultados fueron que al público no le gusta la apariencia física de Fátima Molina.

La actriz de 34 años de edad y originaria de Ensenada, estado de Baja California, México, expresó que si esto es verdad, tendrá que lidiar con la discriminación. Anhela que algún día las personas abran su mente y puedan ver en sus televisiones la diversidad en todos sus aspectos.

Agradeció a todas las personas que han apoyado a la telenovela "Te acuerdas de mí". "Gracias a la gente, al público, productores, directores y medios de comunicación que han apoyado y seguido mi trabajo en el cine, series y ahora en televisión abierta". Fátima Molina resaltó que el cambio empieza en uno mismo. Y ante las críticas que pueda haber por su apariencia física, manifestó estas poderosas palabras:

No soy perfecta, lo sé. Pero ¿quién lo es?, Yo me gusto y me acepto, eso es lo importante.