Fátima Molina se desahoga con Paola Rojas por los ataques que recibe

Fátima Molina de 34 años de edad sigue defendiéndose de los ataques hacia su persona es por eso que decidió ir al programa Al Aire con Paola, para contarle a la titular del matutino Paola Rojas como la ha pasado después de que los haters criticaran a la actriz por su aspecto físico y por no dar el ancho en la telenovela Te Acuerdas de Mí, con la cual comparte créditos con Gabriel Soto.

Y es que para quienes no lo saben del todo, comenzó a correr el rumor de que la telenovela iba a cambiar de horario y todo porque Fátima Molina no encajaba en la historia, es por eso que la actriz decidió contarle a Paola Rojas de 44, como se siente, pero eso no es todo, pues reconoció que el haberse defendiendo hizo cambiar la forma de pensar de algunos de sus detractores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo único que me detonó al ver este tipo de mensajes que creo que es algo con lo que no nos podemos meter hoy en día, fue justa la contestación que hice, creo que tú puedes criticar lo que tú quieras en la vida, como figuras públicas creo que estamos expuestos a nuestro trabajo a los tonos que utilizamos, a mil cosas, pero el aspecto físico con lo que uno nace el color de piel, uno somos más morenos que otros no te va a hacer más, ni menos que una persona y tampoco puedes culpar a una persona por como naciste, dijo Fátima Molina.

Leer más: Gabriel Soto y Carmen Salinas defienden a Fátima Molina, protagonista de "Te acuerdas de mí"

Muchos fans quedaron tan impactados con Fátima Molina y su reacción tan inteligente que la felicitaron por no caer en provocaciones, pues lo único que provocó dicha polémica, fue que amigos del espectáculo mostraran su apoyo ante la actriz quien no solo habló por ella, sino por otras personas que han sufrido los mismos ataques que la bella actriz.

Por su parte Paola Rojas quedó emocionada al ver como Fátima Molina se mostraba serena en la plática, pero eso no es todo, pues también la periodista se mostró indignada por los ataques de racismo que sigue recibiendo la artista, quien está feliz de ser mexicana y que no permitirá creciendo ataques por parte de nadie, pues confía demasiado en su talento.

El racismo a estas alturas Fátima, pero lo que rescató de todo esto es que escribes ese mensaje y se transforma el discurso, se frena mucho este odio, dijo Paola Rojas a Fátima Molina a quien consideró una mujer valiente pues sabe enfrentar muy bien las criticas las cuales no son fáciles para muchos artistas.

En un gran porcentaje los mensajes de odio, los mensajes discriminándolos, los mensajes culpándome bajo en un altísimo porcentaje y los mensajes de apoyo y de identificación también crecieron muchísimo y hay mensajes que valoro muchísimo ahora que son de gente que me escribe "Fátima yo sí te critique yo sí te escribí una serie de barbaridades...", dijo la actriz.

Ante la charla de Fátima Molina con Paola Rojas, los internautas una vez más dieron su opinión y condenaron los ataques que recibe la actriz además la admiraron por la manera en que maneja la cruel situación la cual sigue dando de que hablar.

Leer más: En qué novelas ha salido Fátima Molina, la controversial protagonista de ¿Te Acuerdas de mí?

"Como Hombre, me siento Orgulloso de Mujeres como Ustedes.... @paolarojas @lafatimamolina", "i el ser humano trabajará en primera instancia "su amor propio", tendríamos menos odio, insatisfacción y desamor en el mundo", "Hermosas Damas Muy bonitas y guapas", le escribieron los internautas a Fátima Molina por la entrevista que concedió.

¿Campañas virtuales?

Suscríbete aquí a Disney Plus