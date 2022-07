Fátima Pérez comparte las dificultades de 'Survivor México', tras salir por una fuerte lesión

Sinaloa, México. Con una mezcla de contradictorios sentimientos, es como Fátima Pérez se despidió de sus compañeros de la tribu Halcón, tras verse forzada a abandonar la competencia por una fuerte lesión en la rodilla y en las cervicales.

La exsobreviviente se sinceró con DEBATE sobre cómo se siente ahora que está fuera de la playas de Survivor México. “Estoy feliz porque tuve esta oportunidad para conocerme a mí misma, además de que ya puedo estar de nuevo con mi hija, pero al mismo tiempo estoy triste porque se que pude haber dado mucho más”.

Rudas competencias

Los sobrevivientes de Survivor no solo tienen que lidiar con los peligros de vivir a la intemperie, mientras se encuentran a merced de la naturaleza, de la misma manera son llevados al límite en la competencias entre tribus donde es común que las emociones se desborden y la rivalidad en ambos grupos se intensifique. Esto es lo que Fátima asegura que sucedió cuando una de las integrantes de la tribu contraria la lastimó gravemente. “La tribu Jaguar es muy agresiva. El claro ejemplo es que Viri no tenía por qué hacerme ese tipo de llaves y azotarme en el lodo. Entiendo que es una competencia y que todos tenemos hambre, pero ellas exigen que uno tenga cuidado con ellas, pero ellas no te cuidan”, reveló la influencer.

Además de reprochar el comportamiento de sus rivales, Fátima pidió a las autoridades del reality de supervivencia tener más cuidado con la seguridad de los participantes. “Warrior siempre nos dice que si ve que lo que estamos haciendo no está bien, él va a parar el juego. Aquí la cuestión es que Warrior estaba demasiado lejos de donde yo estaba y él no vio que literalmente me estaba ahorcando, entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es que producción esté un poco más al pendiente de los juegos”, aseguró.

Sobre su lesión, Fátima asegura encontrarse mejor después de ser atendida por los médicos, pero tendrá que continuar atendiendo sus lesiones. “En República Dominicana me metieron a quirófano y me operaron las cervicales porque yo traía las manos dormidas. Sobre la rodilla, tendré que hacerme cirugía para mediados de agosto y estoy en tratamiento hasta que llegue el día de la operación”, relató la sobreviviente.

Fátima asegura que, a pesar de que su estancia en Survivor fue muy corta, las experiencias que vivió ahí dentro la ayudaron a saber cuidarse más a ella misma. “La mayor lección que aprendí fue saber cuándo poner un punto final. Nunca lo ponía, yo podría sentirme muy mal y seguir trabajando, como cuando fallecieron mi papá y mi abuelita y yo continué en el trabajo sin darme tiempo para estar de luto. Nunca supe poner un punto final y separar mi estado emocional y físico de lo laboral, y Survivor me enseñó a que, si algo no se puede, no lo tengo que forzar porque, si no, podría lastimarme más”.