Favio Montoya, lo que se ha propuesto lo ha cumplido, y Skanda es su garantía

Un excelente ejemplo de artista multidisciplinario es sin lugar a dudas Favio Montoya, y es que su currículum profesional incluye disciplinas como las artes plásticas, la ilustración, la actuación, tanto en cine como en teatro, así como la intervención de juguetes, la docencia, el canto y el dragqueenismo, principalmente.

Este sinaloense ha demostrado que lo que se ha propuesto lo ha aprendido y lo ha hecho y bien, muestra de ello son sus colaboraciones en cintas como Kilómetro 31, Macho, El tamaño si importa y sus apariciones en otros filmes mexicanos.

Una de los juguetes que interviene. (Foto: Cortesía Favio Montoya).

En una amena entrevista virtual con periódico EL DEBATE, compartió los proyectos que tiene, algunos en stand by por la detención de rodajes de cine y televisión ante la pandemia actual, sin embargo, también habla de cómo se ha visto en la necesidad de reinventarse para salir adelante de esta cuarentena.

Egresado de Casa Pacífica y del Centro Municipal de Artes de Mazatlán (CMA), Favio Montoya inició en la pintura en su adolescencia apoyado por su padre, quien vio en él algo especial. El fallecido pintor morelense, radicado gran parte de su vida en la Perla del Pacífico, Carlos Bueno, fue su primer maestro de pintura a los 13 años.

“Mi padre a los 13 años me dijo: ‘no entiendo quién eres, qué haces, pero sé que tienes mucha pasión por lo que haces’, entonces fue cuando me llevó con el maestro Carlos Bueno y le dijo ‘mire, yo tengo este hijo y me salió distinto todos, pero yo sé que lo que él hace no lo hace cualquiera, entonces yo por eso se lo traigo a usted’”, recuerda Montoya, quien dice que lo que ha hecho ha sido gracias a ese apoyo de sus padres, hermanas, profesores y amigos.

Así encontró en las artes plásticas una de sus pasiones, la cual lo ha llevado a más de lo que se hubiera imaginado, pues ha expuesto en Japón, España, Inglaterra y México, y ganó el Concurso Nacional de la Historieta México 1999, que a su vez lo llevó a ser invitado a confeccionar vestuario para el Carnaval Internacional de Mazatlán y a hacer escenografía para la compañía teatral Forum a cargo de César Montelongo.

Con el tiempo, las habilidades que desarrolló en pintura e ilustración le permitieron cumplir uno de sus sueños: dedicarse profesionalmente a la realización de cómics y ser parte de una editorial, sin embargo, sentía que aún le quedaba más por hacer.

Además de intervenir juguetes, pinta calzado, ropa y accesorios.

(Foto: Cortesía Favio Montoya).

El ganador del Concurso Nacional de la Historieta México 1999 y exbecario Pecdas, antes Foeca, además de intervenir juguetes, pinta accesorios como zapatillas deportivas y ropa a los que le imprime su estilo o el que le soliciten. Hoy en día imparte clases de arte en universidades, y ante la cuarentena por el COVID-19, comenzó a realizarlo vía online.



“En un principio sí entré en pánico porque se acabó el cuatrimestre de la Unitec donde doy clases, no había arte, se pausó un proyecto que tenía en una serie de Netflix, no había teatro ni drag, no sabía qué iba a hacer”, confesó, y señaló que por fortuna tiene una gran red en Facebook, donde promociona sus clases privadas virtuales y le ha permitido sumar alumnos en diversos estados de México y Estados Unidos.

Se dice muy agradecido y creyente, porque después de que se quedó sin trabajo en varios lados, dijo “más que verlo como que me iba a morir de tiricia y de hambre estos días que no iba a saber qué hacer, Dios más que cerrarme las oportunidades me abrió nuevas. Para mí esta situación ha sido de generar oportunidades”.

En cuanto a su faceta en el séptimo arte, arrancó en una ocasión en que un actor faltó a una de las funciones de la compañía mazatleca Forum y a partir de ahí ha sumado intervenciones actolares y en departamentos creativos de cintas nacionales como Kilómetro 31 Sin retorno.

Entre los proyectos que están detenidos figura la serie de Netflix Mexica, sobre la llegada de Hernán Cortés a la Ciudad de México, y que será protagonizada por el español Javier Bardem, y los mexicanos Gael García y Diego Luna. En esta producción Montoya no tendrá un rol frente a cámara, sino en el diseño e ilustración de maquillaje.

“Estaba a punto de entrar a una serie de Netflix que se va a llamar Mexica, de la vida de Hernán Cortés, yo iba a entrar a diseño de maquillaje e ilustrar. A diseñar todos los maquillajes que después se iban a aplicar. Ya había dicho que sí cuando de pronto se paró todo”, confesó Favio, y dijo que los trabajos de producción empezarían a mediados de marzo.

Cabe destacar que las oportunidades no le caen del cielo, y son fruto del buen desempeño que tuvo en la cinta Macho, estelarizada por Miguel Rodarte y en El tamaño si importa, con Vadhir Derbez, Ximena Ayala y Eugenio Derbez, le valió que Luis Gutiérrez, asistente de la dirección de arte, lo recomendara a Mexica.

Favio Montoya destaca que Skanda se nutre de la esencia y conocimientos que él ha acumulado y aquí presenta la versión de Skanda al estilo Jessica Rabit.

(Foto: Cortesía Favio Montoya)

Nace Skanda López. El 20 de abril de 2016 nació Skanda López, esa chispa que faltaba en la vida de Favio Montoya. Cuenta que este personaje drag lo concibió luego de que actuó en la Ciudad de México en la obra de teatro Drácula Junior, donde interpretó a Margaret, la Condesa de Drácula, un papel que le abrió los ojos al arte del drag y a sentir el gusto y aceptación del público a esta práctica.



“A mí me daba bastante miedo, sobre todo pensaba ‘qué va a decir la gente, que uno se anda ahí trasvistiendo. Qué van a decir mis alumnos y mi familia’, pero eso fue hace cuatro años. Desde la primera vez que puse una fotografía de drag la gente la recibió muy bien, creo que el problema más bien lo tenía yo, mi visión y mis prejuicios. Pensaba que me iban a atacar, pero lo que me dije fue 'si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien’, me puse a estudiar maquillaje y todo esto. Y desde la primera vez que yo empecé en Drácula Junior ofrecí estándares de calidad muy altos, en cuanto a maquillaje, caracterización y actuación. Veía la reacción de la gente que se desvive por nosotros”.

Aseguró que respeta mucho el travestismo, porque quien lo hace lo lleva a su vida personal, en el drag se genera un personaje y se lleva a lo profesional, a la actuación.

Skanda López.

(Foto: Cortesía Favio Montoya)

En su caso, a Skanda López la creó como una actriz que puede interpretar diferentes roles, que normalmente llevan de 9 a 10 horas de trabajo de caracterización, más la confección de su vestuario y dos horas de peinado de las pelucas.

“Yo les he dicho a mis amigas, a mis hermanas y a mi mamá que la mujer que yo logro personificar es gracias a que yo fui educado, acompañado y tengo mujeres muy valiosas en mi vida, y todo es gracias a ustedes, y siempre lo voy a hacer con mucho respeto”, señaló.

A cuatro años de dar vida a este personaje drag, ya ha aparecido en cintas como Loca por el trabajo con Bárbara de Regil; en la segunda temporada de la serie Narcos; audicionó para la serie La Casa de las Flores y fue seleccionado para la película El baile de los 41, pero se paró la producción el año pasado por cuestiones diversas. Por lo pronto, se adaptó a la cuarentena y creó El rincón de Skanda, un espacio en el que los sábados transmite en sus redes sociales como este personaje, habla sobre temas de arte, pintura, de sus caracterizaciones, de temas en general y hasta canta.

Con formación en teatro musical y canto, así como descendiente de una familia de músicos y cantantes que han sido parte de agrupaciones sinaloenses como la Banda El Limón y Banda El Recodo, y su mamá cantaba, ahora está incursionando en el canto y la composición de algunas melodías. Ya ha grabado tres acompañado por el músico Eduardo Dueñas, prepara sus videoclips y está escribiendo más temas.Finalmente, de este encierro mencionó que surgió el micrometraje #Perdidos, que escribió, filmó y actuó como Skanda y Favio Montoya, en el que aborda la realidad en estos tiempos de confinamiento y lo que sucede cuando dos individuos con diferentes visiones sobre la vida y la pareja son enfrentados y además encerrados en un mismo espacio.