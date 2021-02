Federica Quijano de Kabah, vive momentos de terror junto a sus hijos ante agresión de un hombre

Federica Quijano, integrante de la agrupación mexicana Kabah (reconocida por grandes éxitos como "La calle de las sirenas"), vivió momentos de angustia, pánico y terror en compañía de sus hijos este fin de semana. La cantante de 46 años de edad regresaba a su casa luego de haber ido a comer a un restaurante con sus hijos y el amigo de uno de ellos. En el trayecto a su hogar fue agredida por un hombre quien le gritó, escupió y golpeó la camioneta en la que viajaban.

Todo esto ocurrió en la Alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México. La integrante de Kabah publicó un video en el feed de su cuenta en Instagram, donde compartió con sus miles de seguidores este desagradable altercado del que fue víctima. Relató que al pasar una calle en el trayecto a su casa, una persona le empezó a gritar groserías, "cuando voy pasando le empieza a pegar a mi camioneta, bajo el vidrio y le digo: '¿por qué me está gritando y ofendiendo?'".

Dicha persona no usaba cubrebocas y en medio de los insultos, comenzó a escupirla y posteriormente siguió gritándole groserías, "le vuelve a pegar a mi coche, diciendo: 'bájate, te rompo tu madre'".

Ante lo ocurrido su hija mayor María Quijano Tapia comenzó a llorar. La cantante le hizo saber a su agresor que era una mujer, venía con sus hijos y sola; esto provocó que la persona se regresara le volviera a gritar groserías y patear su camioneta, "mi hija María empezó a llorar, Sebastián se asustó, le pegó en la ventana en la que estaba mi hija, obviamente entras en pánico".

Afortunadamente Federica Quijano recibió ayuda de otra persona que pasaba por el lugar y por un grupo de agentes policiacos. Al llegar a su casa "rompió" en llanto: "me violentaron, agredieron a mis hijos, le pegaron a mi camioneta, agradezco a la Alcaldía Cuajimalpa, mandaron unas patrullas para ayudarme y tratar de buscar al tipo, no lo encontramos". Asimismo la cantante originaria de la Ciudad de México, resaltó que estas cosas no pueden seguir sucediendo, no pueden dejar que les griten, que los insulten, que asusten a sus hijos.

El señor estaba sin cubrebocas en la calle, metió la cabeza a mi camioneta, donde estaba mi hijo, escupiendo y gritando, qué tal que tiene Covid-19 o algo, no se vale. Seguro este tipo se escondió, estas cosas no pueden pasar, denunciemos, no nos quedemos calladas, porque ninguna merece que nos traten así.

En la descripción de su post, Federica Quijano manifestó no poder creer el enojo que manejan las personas hoy en día, y la violencia con la que reacciona la gente a nada. Señaló no comprender porque una persona puede agredir a otra, sentirse superior a ti solo por ser más fuerte físicamente. La también conductora de televisión y empresaria, pidió a todos sus seguidores que ante estas situaciones, no deben de quedarse callados.

"No importa el género, nadie tiene el derecho de insultarte, de golpearte, agredirte física o psicológicamente, ni dejar que lastimen o asusten a tus hijos, por eso les comparto lo qué pasó hoy, para que no nos quedemos callados y que la gente que estaba alrededor tampoco hizo nada, seamos empáticos, ayudemos a los demás porque un día podrías ser tu".