Federica, de Kabah, manda fuerte mensaje a sus fans con imagen de ella al desnudo

México. Federica, de Kabah, manda un fuerte mensaje a sus fans con imagen de ella al desnudo. La famosa cantante publica una fotografía en Instagram en la que aparece en la bañera y escribe un mensaje llegador a través del cual les comenta a sus seguidores que el amor propio es lo más importante en la vida.

“Llegando a un punto de sensualidad, de amor propio, de sentirnos felices como somos. Yo hoy les pido se amen tal cual son, no pretendan ser alguien que no son porque seguro se toparán con alguien con el que no se sientan a gusto", escribe la exintegrante del grupo mexicano Kabah.