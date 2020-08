Fehr Rivas le apuesta al estilo romántico con su nueva propuesta musical

Mazatlán, Sinaloa.- Con ese estilo fresco, romántico y energético que caracteriza su carrera en la música, Fehr Rivas ahora viene a mostrarle una propuesta musical a todo el público impregnada de sentimiento titulada, Que bien que salimos de esto, la cual escribió en coautoría con Beto Vargas.

En entrevista por vía telefónica para EL DEBATE, el joven cantante nacido en Morelia, y quien actualmente radica en Los Ángeles, donde poco a poco se ha forjado una carrera en la industria de la música, comparte más detalles de este gran tema, y asimismo, de la evolución que ha tenido a lo largo de estos años, y sobre todo, de los logros que le ha brindado esta profesión que tanto le apasiona.

El sencillo

Desde su lanzamiento digital el pasado 7 de agosto, Que bien que salimos de esto ha tenido muy buena respuesta del público.

Esta composición justo nació en todo este proceso, el cual poco a poco vamos aceptando lo que está sucediendo y desde luego cada quien desde su perspectiva está adaptándose no solo en la cuestión profesional, como es mi caso en la música, sino también en la vida diaria.

Creo que todo esto vino a darle importancia a las cosas que realmente son importantes como la familia e incluso a nuestra propia persona. Como sociedad estábamos metidos en ese sistema de consumismo y efímero y no valorábamos cada momento”, expresó Fehr.

Ferh Rivas, Agradece el apoyo. Foto: Instagram

Le apuesta al estilo romántico

La música que compone Fehr Rivas va desde el rock clásico hasta lo romántico, lo cual el llama a su género “rockmántico”.

“Siempre he dicho que mientras la gente cante una canción de José Alfredo Jiménez nunca va morir la música de mariachi, y así pasa igual con todos los géneros musicales. En el caso del rock pop, el cual es mi estilo, creo que en la actualidad hay muchas bandas tocando este género pero lamentablemente no se les da el enfoque requerido. A mi estilo yo le llamo ‘rockmántico’ porque el romanticismo es también la aceptación de todas las emociones humanas.”

Lleva la música en la sangre

Para Fehr Rivas, la música siempre ha estado muy presente a lo largo de su vida. “Crecí escuchando a Roberto Carlos y Armando Manzanero, porque a mi papá le gustaban mucho, pero resulta que también mi abuelo era un apasionado de la música, al cual no tuve la oportunidad de conocer porque murió cuando yo estaba muy pequeño. Él era violinista de Agustín Lara, así que desde ahí yo ya traía la música en la sangre. Ese amor por la música que le heredó a mi padre y mi padre a mí, ahora lo agradezco en el alma.”

Ferh Rivas dice que lleva la música en la sangre. Foto: Instagram

Carrera de sacrificios

Con seis años en la música, Fehr ha tenido una carrera bastante sólida y llena de sacrificios.

“Creo que desde el momento en que decidí venirme a Los Ángeles a iniciar mi carrera ya estaba adquiriendo un compromiso mayor conmigo mismo, y por supuesto que estos años han sido difíciles, porque he estado lejos de mi familia, pero también han valido la pena porque ha sido una experiencia genial, ya que no solo he podido desarrollarme como músico, sino también como persona y ser humano.

En estos años he estado, arriba, abajo y en medio, pero lo que me mantiene en esto es lograr que una de mis canciones sea un éxito para que llegue a oídos de todos.”

La gira

La situación de la pandemia cambió el proyecto que el cantante tenía para una gira en México.

“Lamentablemente, esta pandemia nos cambió los planes que teníamos programados para una gira en México con Kurt y Juan Sol. Ya teníamos programadas alrededor de 13 fechas, que tuvimos que posponer y no nos queda más que esperar siendo responsables con esta situación, para retomarlo pronto. Mientras tanto, seguiremos creando mas temas, y te adelanto también que a finales de este año estaremos lanzando otro nuevo tema”, indicó con emoción el cantante.

Nominado al Latin Grammy

A pesar de lo vivido a causa de esta pandemia, Fehr Rivas recibió la noticia que está nominado a los Latin Grammy. “En estos tiempos difíciles, salió una luz de esperanza y una grata sorpresa, pues entramos a la primera ronda de nominaciones siendo un artista independiente, con la canción El lujo de soñar. Estamos en cinco categorías y el hecho de ser nominado, a consideración, es para mi una bendición. Ahora que si pasamos esta primera categoría, sería una manera genial de culmiar este año tan emblemático como es el 2020”.