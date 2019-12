Felices fiestas para Leticia Calderón, tristes fiestas para Juan Collado

Yadhira Carrillo comentó hace unos días ante los medios de comunicación, que su esposo Juan Collado estaba "quebradísimo, tristísimo y está destrozado, es muy inmerecido lo que él está viviendo aquí, él nunca debió haber pisado este lugar nunca en su vida". El reconocido abogado de la élite política de México se encuentra en el Reclusorio Norte de la CDMX desde julio pasado, acusado por supuesta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.

Juan Collado pasó las fiestas navideñas en prisión; aunque la tristeza embarga al esposo de la ex actriz Yadhira Carrillo, Leticia Calderón mostró en redes sociales que eso no sería impedimento para que ella y sus hijos Luciano y Carlo (frutos de su entonces relación con el abogado), pasarán una Nochebuena y Navidad amena, íntima y familiar. En su feed de Instagram la actriz publicó una foto junto a sus hijos, los tres en pijama. Sus rostros lo decían todo.

Yadhira Carrillo contó cómo pasaría las pasadas fiestas navideñas: "sola, viendo una película, como él, yo no puedo pasarla de otra manera si él no está en casa".

Leticia Calderón ha dejado muy en claro que sus hijos no visitarán a su padre en prisión; en octubre pasado durante una entrevista para el programa Despierta América de Univisión, mencionó que su hijo Carlo le ha manifestado sentirse "usado" cuando Yadhira Carrillo dice mentiras sobre la relación que tenía con su papá.

"Una vez Carlo me dijo 'ya basta que me usen, no quiero que me usen', él se siente usado cuando la gente dice que él (Juan Collado) venía todos los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto, entonces más los lastiman cuando son mentiras, ahora no les puedes esconder nada, ellos son los que se enteran primero de todas las declaraciones que hace la gente entonces más les duele".

Cabe señalar que la misma Yadhira Carrillo ha comentado ante las cámaras de varios programas de espectáculo, que su esposo Juan Collado tiene una buena convivencia con sus hijos; dichas declaraciones fueron desmentidas por Leticia Calderón: