Felicia, rechazada por sus hijos, dice: quiero abrazarlos

Felicia Garza, antes Felipe Gil, comparte en entrevista con "Ventaneando" que ya se reconcilió con su hija mayor, de quien se había distanciado cuando se convirtió en Felicia.

"Tenía una lejanía con ella, y hoy he recuperado su amor y su cariño. Para ella fue angustioso verme así, después de tenerme como un pedestal como padre, pero todo se ha venido suavizando, y espero pase igual con mis otras hijas."

Felicia se dice distanciada con su hijo ahora, pese a que hace un año la llevaba muy bien.

"Hace un año no tengo comunicación con mi hijo, ha cambiado mucho, y eso duele...".

Lamenta que sus hijos aún no perdonen que haya tomado la decisión de haberse convertido en mujer, y se manifiesta triste porque no los siente de su lado.

"Quiero volver a sentirlos entre mis brazos, decirles que les amo. Nunca dejaré de ser el ser que los ama, no importa cómo me vista. ¡Siempre les seguiré amando!"

¿Quién es Felipe Gil?

Felipe Bojalil Garza nació un 7 de septiembre en la ciudad de San Antonio, Texas, hijo de Felipe Bojalil Gil (Felipe Gil o El Charro Gil) y la cantante de boleros Eva Garza, por lo que es heredero de una dinastía musical de la canción popular de México, y no sólo por sus padres, sino porque en su familia abundaban las estrellas, como Los Hermanos Martínez Gil, (sus tíos Pablo y Carlos), Alfredo El Güero Gil (el requinto de oro de Los Panchos) y el compositor y “Crooner” Chucho Martínez Gil.

De acuerdo a datos de su biografía, a los 15 años vivió en Nueva York, en donde fue acólito en una iglesia y se integró al coro, así nació su amor por el canto, que se complementaba en su hogar, ya que sus padres cantaban todos los días.

En 1962 debutó como actor y cantante en las películas "Buenos días Acapulco", con Viruta y Capulina, y "Baila mi amor", al lado de Jaime Fernández, Begoña Palacios y Lola Beltrán.

Durante ese mismo año participó como invitado en muchos programas de televisión, como TV Musical y "Variedades de Medianoche", conducido por Manuel "El Loco" Valdés.

En 1970 gana el Festival Internacional de Miami, con su canción "Tú", interpretada por Rosario de Alba. En 1973 triunfa en el Festival OTI con "La canción del Hombre", interpretada por Gualberto Castro, y en 1975 repitió la hazaña con el mismo intérprete, pero en esta ocasión con el tema "La felicidad".

Ese mismo año ganó en el Festival Internacional La Voz y la Canción de Puerto Rico, con su obra "El río", en coautoría con José Enrique Muñoz, que interpretó Manoella Torres.



El mayor éxito del Mtro. Felipe Gil fue como compositor de grandes éxitos internacionales como "Hasta que vuelvas" con letra de Mario Arturo Ramos, cantada por Gualberto Castro, José José, Vicky Carr y Luis Miguel; "Libre como gaviota" con letra de Mario Arturo Ramos, con Manuella Torres; "Señora corazón" con Johnny Laboriel, y "Yo sin tu amor" con el Grupo Límite.

En noviembre de 2011 recibió el Reconocimiento Trayectoria 50 años, que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México.

La transformación.

El creador de éxitos en festivales de música y temas de telenovelas y series, se confesó transgénero a sus 74 años de edad.

En entrevista al programa "Ventaneando", Felipe Gil se mostró tranquilo al hablar de su decisión:

"Actualmente me considero transgénero y creo que voy a transitar hacia la posibilidad de convertir mi fisonomía externa en mujer. Casi todas las tarde me visto de mujer."

"Me siento sumamente orgullosa de poder vestirme de mujer y dar una apariencia muy digna. Nunca se me va a olvidar la primera vez que lo hice, me sentí con una felicidad como ser que dije: ‘esta soy yo’", dijo el cantautor en la entrevista, miestras mostraba su transformación, en la forma en que se maquilla y las fotos finales ya convertido en mujer."