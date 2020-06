Feliz Día del Padre: los bellos y emotivos mensajes de los famosos

Desde los primeros minutos de este domingo, las redes sociales se han "inundados" de fotografías junto a papá y mensajes dedicados a esa persona tan especial.

Fernando del Solar compartió un video con varias imágenes donde lo podemos ver con su papá. "Es un fin de semana muy especial para mí y toda la familia, es el Día del Padre, de honrar al jefe de la casa. En mi caso, un papá que supo ser y es héroe, ejemplo, amigo, tirano, educador, motivador y tantas cosas más de las cuales he aprendido y sigo aprendiendo todos los días. Gran parte de lo que soy se lo debo a él, que sin ningún manual se dedicó cuidarme y quererme como sólo él sabe".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Te amo viejo, hoy y todos los días, agradezco que seas mi papá y de corazón, espero que algún día, mis chamacos Luciano y Paolo, me vean como yo te veo a tí.

El cantante René Pérez Joglar, "Residente", manifestó lo mucho que extraña a su hijo a quien no ha podido ver en semanas, debido a la contingencia sanitaria. "Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir, aún para ver si me sentía mejor pero me siento peor jeje. Llevo mas de 3 meses sin ver a Milo pero se que toda esta pandemia pasara. Abracen, besen jueguen, eduquen, compartan con sus hijos".

Alex Fernández, el menor de la Dinastía Fernández, expresó su incondicional amor por su padre Alejandro Fernández, "El Potrillo".

Porque siempre has estado ahí, cuidando mis pasos y siendo mi orgullo. ¡Gracias por todo, papá, te amo! Feliz Día del Padre.

La conductora de televisión Andrea Legarreta, publicó en su feed de Instagram una fotografía junto a su papá, a quien describió como su príncipe azul, su rey adorado. "Mi papi, mi ojitos de cielo, mi protector, consejero y confidente, doy gracias a Dios por tenerte con nosotros. Te amo y te amaré eternamente, más allá de la vida. Soy muy feliz de ser tu hija y estoy muy orgullosa de todo lo hermoso que eres y has sido. Feliz día del padre, Dios te bendiga eternamente".

Julián Figueroa todos los días recuerda a su fallecido padre Joan Sebastián; en este Día del Padre compartió una inédita fotografía con el siguiente mensaje: "estoy muy agradecido por haber sido testigo de tu vida. Siempre admiraré la luz que de ti provenía y tu capacidad tan maravillosa de ver la magia en los pequeños detalles. Cuando te fuiste, pensé que la magia había desaparecido, pero hoy se que vive dentro de mi y es mi deber buscar siempre el mejor enfoque, para lograr ver la vida a través de ella y algún día pasarla a José Julián (su hijo)".

El Bebeto, cantante del Regional Mexicano, lanzó una canción especial para este día en colaboración con Romeo Beltrán. El tema lleva por nombre "Un gran papá".

Con todo el cariño hasta el cielo para mi señor padre.

Por otra parte, la actriz Aislinn Derbez dedicó un amoroso mensaje a su padre Eugenio Derbez, junto a una foto con su nieta Kailani. "Mi papá tiene uno de los corazones mas nobles y bondadosos que puede haber, él me ha rescatado muchas veces en la vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y estoy tan agradecida con él por eso. Contar con su apoyo y amor incondicional es de las cosas que más agradezco y valoro en mi vida. Te amo con todo mi corazón papá".

¡Feliz Día del Padre de parte de El Debate!

También te puede interesar:

Residente revela por qué muestra el rostro de su hijo Milo en "René"

Alex Fernández anhela ser por siempre el niño de papá

Tarjetas de felicitación por el Día del Padre