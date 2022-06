¡Feliz cumpleaños Galilea Montijo! Andrea Legarreta y todo el elenco de "Hoy", celebran a la tapatía

La conductora de televisión y actriz de telenovelas Galilea Montijo, celebra este fin de semana su cumpleaños 49, motivo por el cual, sus amigos y compañeros del programa "Hoy", le han expresado sus mejores deseos y dedicado amorosos mensajes en sus respectivas redes sociales.

Andrea Legarreta, quien al igual que Galilea Montijo es una de las conductoras estelares de "Hoy", manifestó en su cuenta de Instagram, que hoy y siempre celebra la vida de su amiga. "Dios te llene de bendiciones, siempre mamacita, que lindo compartir vida contigo mi Galilea, te amo, siempre contigo".

Galilea Montijo, originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México, y esposa del político Fernando Reina Iglesias (ex Diputado del Congreso de la Unión), le agradeció estas lindas palabras a Andrea Legarreta.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

La conductora de televisión Tania Rincón, manifestó que el cumpleaños de Galilea Montijo, es una celebración "para todos los que te queremos y admiramos". Deseo de todo corazón que tuviera un día especial y bendecido, "feliz cumpleaños".

Galilea Montijo y Tania Rincón.

Por su parte, el actor Raúl "El Negro" Araiza", se refirió a Gali como su hermana, dichoso de poder celebrar otro cumpleaños juntos, "te amo mucho".

El conductor de televisión y actor Paul Stanley, hijo del fallecido Paco Stanley, además de desearle un feliz cumpleaños a la comadre de Inés Gómez Mont, mencionó que su amiga merece muchas bendiciones, "siempre contigo".

Arath de la Torre escribió en su feed de Instagram: "felicidades Galilea, tantos años de conocerte y cada día te admiro más, te quiero amiga brilla siempre, como solo tú lo sabes hacer".

Galilea Montijo junto a sus amigos de "Hoy".

En la emisión del pasado viernes del programa "Hoy", la producción y el elenco de conductores, llevó a cabo una celebración en honor de Galilea Montijo, quien se mostró muy conmovida por tantas cosas buenas en su vida.

"De verdad no tienen idea de lo agradecida que he estado últimamente y ya casi a la mitad de mi vida, siento que voy a vivir 120, las cosas que uno nunca deja de aprender, nunca deja de agradecer y lo más importante, es que la vida te puede revolcar muchas veces, da vueltas cuando crees que has aprendido todo, ponchazos, te da de sentazos y no de los que nos gustan".

Te recomendamos leer:

Asimismo, externó que es en estos momentos, cuando se comprende lo fundamental que es la salud, el amor de la gente que te rodea, la familia, los amigos, "las risas, los tequilas, fiestas y recuerdos y después de eso, pues que el mundo ruede. Hay que ser agradecidos y es todo lo que tengo que decir".