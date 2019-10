Feliz cumpleaños Jimin, BTS y ARMY dedican bellos mensajes

Jimin cumple este fin de semana 23 años de edad; BTS y el ARMY celebran un nuevo año de vida del joven Idol, dedicándole tiernos, graciosos y amorosos mensajes en redes sociales. "Feliz cumpleaños lindo, sexy, amoroso y encantador Jimin", escribió Big Hit en la cuenta oficial de Bangtan en Twitter.

Los integrantes de BTS han demostrado de la mejor manera su amor por Park Jimin, a través de la cuenta de Twitter que ellos mismos usan.

Jin, el mayor de Bangtan, publicó una foto de una garabateada nota manuscrita que decía: “Jimin, feliz cumpleaños [de] Seokjinnie hyung“. Añadió en tono de broma en el título: “feliz cumpleaños, Jimin. Me llevó tres horas escribir esto”. Jin se destaca por sus divertidas felicitaciones de cumpleaños.

지민아 생일 축하해 세시간동안 썼어 pic.twitter.com/ZaBRwXu5xI — 방탄소년단 (@BTS_twt) October 12, 2019

Suga escribió junto con los hashtag #EsteesSugahyung, #FelizCumpleañosJimin #AquíTodavíaNoEsTuCumpleaños y #PeroYaQueSonLas12EnCorea:

Feliz cumpleaños, Jimin, Espero que este año comas mucho y seas mucho más alto.

RM, líder de la boy band, compartió dos fotos que había tomado de Jimin en el viaje que BTS hizo recientemente a Nueva Zelanda. “Feliz cumpleaños, Jimin. #Namjooniehyung".

Posteriormente en otra serie de fotos, Namjoon expresó: "Jimin pequeño, Jimin grande".

Bangtan tiene una peculiar tradición, publicar graciosas fotografías el uno del otro en sus cumpleaños. Jungkook siguiendo con esta tradición, tuiteó dos graciosas fotos del cumpleañeros: "¡Feliz cumpleaños, Jiminie hyung! y también, lo siento”.

En su publicación Kookie escribió una serie de etiquetas: “Feliz cumpleaños, Jimin”, “realmente lo siento”, “lo siento”, “una vez más, lo siento”, “sé que te ves genial, no importa lo que hagas, pero todavía lo siento”, “parece que todavía estás durmiendo, pero lo siento”, “sabes cómo me siento, ¿verdad? lo siento”, “tú eres yo, y lo siento mucho”, "no importa cuánto lo haya pensado, esta foto era exactamente la correcta, lo siento” y “te quiero”.

J-Hope expresó junto a varias imágenes de ChimChim:

Feliz cumpleaños a nuestro bonito Jiminie, comamos algo delicioso en Corea.

Por su parte, V compartió con el fandom una adorable foto de Jimin: "feliz cumpleaños, mi amigo”. Añadió en broma el hashtag, “Sí”, “así es”, “este es tu Hyung“, “este es Kim Tae Hyung”, “así es” y “feliz cumpleaños, y te tomaré más fotos bonitas en el futuro”.

Posteriormente Tae posteó unas imágenes de Jimin usando divertidos filtros.

El Idol se apoderó de las tendencias mundiales; desde primeras horas de hoy sábado, las ocho principales tendencias mundiales en Twitter, y 17 de las 19 principales, se dedicaron a Jimin.

Siempre es buen momento para recordar esta presentación de Jimin en los MMA 2018, es increíble el poder que tiene sobre su cuerpo y sus movimientos son tan limpios y perfectos... esto es ARTE��#HappyBirthdayJimin @BTS_twt

pic.twitter.com/SDgzieeyj0 — Lovely iria������ ��BTS our 명예�� (@Joonie_BTSkings) October 12, 2019

BTS celebró su primer concierto en Arabia Saudita, en Riad, en el Estadio Internacional King Fahd. En la parte final del concierto, aunque aún faltaban unas horas para su cumpleaños, BTS y ARMY sorprendieron a Jimin al cantarle "feliz cumpleaños". ChimChim expresó al respecto: "esta noche es realmente una noche que no podré olvidar".