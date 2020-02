¡Feliz cumpleaños! Vicente Fernández hoy suma 80 años de vida

Guadalajara, Jalisco.- Luego de tres día de fiesta charra en la Arena VFG, hoy Vicente Fernández festeja con su familia el llegar a sus 80 años de vida, en el Rancho Los 3 Potrillos.

"El Charro De Huentitán" es considerado uno de las figuras más importantes de la música vernácula y se lo ha ganado a pulso. Pero su historia comienza desde abajo, cuando en 1940 nace en el seno de una familia muy humilde de Jalisco que se dedicaba a la ranchería.

Desde pequeño estuvo interesado en la música y la actuación, gracias a su ídolo de aquel entonces: Pedro Infante. A los 8 años empezó a tocar la guitarra y cantar para imitar a las estrellas de aquel momento. Justo a los 14 años obtiene el primer lugar en una competencia de cantantes amateurs de Guadalajara, lo que le ayudó a trabajar amenizando eventos sociales.

Cuanto tenía 23 años su madre murió de cáncer mientras él intentaba hacer una carrera artística en la Ciudad de México, en donde cantaba en el cabaret El Sarape; con el sueldo que percibía mantenía a su reciente esposa "Cuquita".

Fue en 1965 que "Chente" empezó a sonar en la emisora radial XEX-AM, gracias a esa difusión comenzó a ganar popularidad y se presentaba en el Teatro Blanquita. Al año siguiente graba su primer álbum con la disquera CBS México (actualmente Sony Music), llamado La Voz que Usted Esperaba, en donde se pueden encontrar canciones como "Parece que Fue Ayer" y "La Copa Rota".

A partir de ahí la carrera de Vicente sólo fue en ascenso, hubo años en los que grabó hasta dos discos en 12 meses y a paso firme también empezó una carrera prolífica en la actuación. Fue en 1971 cuando entró de lleno a la pantalla grande con la película Tacos al Carbón, pero el verdadero éxito lo alcanzaría en 1974 con La Ley del Monte.

Durante la década de los ochenta se dedicó a la internacionalización de su carrera, viajando a Sudamérica y dando shows en aquella parte del continente. En los noventa grabó algunos de los éxitos rancheros más importantes de la música vernácula como "Qué de Raro Tiene" y "Lástima que Seas Ajena".

Ya en el nuevo milenio festejó su 35 aniversario construyendo el rancho Los Tres Potrillos, así como la Arena VFG, inaugurada en 2008, los dos recintos ubicados en Guadalajara. El 8 de febrero de 2012, el intérprete anunció su gira del adiós, la cual comenzó en junio de ese año en Colombia y culminó el 16 de abril de 2016 en el Estadio Azteca donde cantó más de 45 canciones.

Pero en 2014 recibió un diagnóstico de cáncer de próstata, el cual ensombreció su despedida, aunque se sometió a un tratamiento que logró mejorar su calidad de vida.

Actualmente, "Chente" ha dejado un legado innegable en la música y el cine, y aunque sigue siendo ídolo de masas no tiene intenciones de regresar a los escenarios.

Las lujosas prendas que viste de Don Vicente Fernández

Ver a Don Vicente Fernández portando elegantes trajes charros ya no es novedad. ¿Quién se los confecciona? Es ahí parte del misterio entre el público.

En una finca antigua ubicada en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, vive don Lucio Díaz Ugalde, sastre de cabecera de Chente.Hace 35 años, en la Ciudad de México, don Lucio conoció en persona al ícono de la música mexicana, a quien vio bajarse de una camioneta mientras él aseaba su taller, el cual estaba enfrente de un lienzo charro.

"Fue un encuentro como dicen, casual, porque realmente él estaba filmando una película en México. Llegó a un liezo charro y por ahí tenía yo mi taller. Lo vi bajarse de la camioneta y lo reconocí de inmediato. Me acerqué para saludarlo y mostrarle mi ropa que en ese momento tenía colgada en unos ganchos. Se mostró entusiasmado cuando la vio, creo que ahí fue la conexión, porque de ahí para adelante hemos estado trabajando", platica Díaz Ugalde.

"El Charro de Huentitán" le ofreció trabajo como su confeccionista de cabecera; por un tiempo, los encuentros eran en la capital de México, hasta que el cantante le pidió mudarse a Jalisco, y aunque no fue fácil convencerlo de que se mudara, éste aceptó luego de dos años.

"Comencé a confeccionarle sus trajes de charro en Ciudad de México, en mi taller, y poco a poco, por la exigencia y demanda de sus conciertos, pues requería de más vestuarios, entonces me invitó a vivir en su tierra. Un día me dijo 'Váyase para allá, le voy a poner una casa, no va a pagar nada y va a tener suficiente trabajo', total que me tardé como dos años en decidirme", confiesa.

Inicialmente llegó a un rancho que se llama Huerta Vieja, pero lejos de Guadalajara, dondé él ocupaba comprar lo necesario para confeccionar los trajes. "Entonces me dijo: 'tengo una casa, pero está más fea, en Tlaquepaque, a 10, 15 minutos del Centro de Guadalajara', y pues aquí me quedé. Nunca me ha cobrado ni un centavo, lógicamente, como todo, mi obligación es mantener en buen estado donde vivo", añade el sastre.

Los vestuarios que le realiza al intérprete de "Por Tu Maldito Amor" son trajes de charro de gala y gran gala, los favoritos del cantante tapatío, cuya característica principal es que tienen bordados hechos a mano en material canutillo, de origen francés.

Padre e hijo vistieron igual durante la boda de Alejandro Fernández con América Guinart.

Foto: Archivo

Llegó a confeccionarle, en sus años activos en los escenarios, por lo menos cuatro o cinco vestiduras al mes. "A veces hasta más de cinco trajes mensuales porque él constantemente en sus giras procuraba nunca salir con el mismo, entonces, si por decir, trabajaba tres veces a la semana, yo tenía que ir adelante de él. Desde luego él me daba mucho tiempo de anticipación para hacer las cosas, él escogía los colores, me daba las botonaduras y nos dedicábamos a trabajar duro para él".

Algo peculiar de los trajes es que las botonaduras las manda a hacer Fernández con un especialista y un escultor, también afincado en Guadalajara. Las piezas son especiales, pues van desde figuras de suerte charra, cabezas de caballo y caballos completos.

Los sombreros, el accesorio complementario del traje de charro, también los manda confeccionar de manera especial para que combinen con sus prendas.

Alejandro Fernández "El Heredero" debutó como cantante el 19 de octubre en el Palenque de las Fiestas de Octubre, justo donde su papá, Alejandro, y su abuelo, Vicente. En el evento, el hijo del Potrillo portó el traje con el que su padre se unió en matrimonio con su madre.

Lucio Díaz Ugalde, de 73 años, sigue siendo el sastre de los Fernández, pues le confecciona a Alejandro Fernández "El Potrillo" y ahora al hijo de éste, Alex Fernández "El Heredero".

También ha trabajado para Ana Gabriel, lo hizo con Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, incluso, para Luis Miguel, a quien le realizó varias de las prendas que utilizó para el lanzamiento de su segundo disco con mariachi ¡México por Siempre!, publicado en 2017.