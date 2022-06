¡Feliz día del padre! Pepe Aguilar, Andrea Legarreta y otros famosos, comparten sus mejores deseos

Con motivo del Día del Padre, varios famosos han compartido en sus redes sociales, mensajes llenos de amor y agradecimiento hacia sus progenitores. La actriz mexicana Aislinn Derbez, describió a su papá, el comediante y productor de cine Eugenio Derbez, como la persona más "loca" y "amorosa" que pudo tocarle como padre.

"Feliz día del padre al papá más loco, divertido, intenso, amoroso e inspirador que me pudo haber tocado". En su post, la ex esposa del actor Mauricio Ochmann, compartió una fotografía de uno de los varios viajes que ha realizado junto a su papá.

El cantante, compositor y productor discográfico Pepe Aguilar, publicó una fotografía inédita de su papá Antonio Aguilar, considerado una gran leyenda de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera.

A tus padres no los eliges, son una 'lotería cósmica' te toca lo que te toca, y a mí me tocó la suerte de ser guiado por un hombre excelso, tremendo ser humano. Amoroso, Cariñoso, amable, compasivo, sumamente caritativo y amante de su tierra y costumbres.

El papá de Ángela Aguilar, la llamada "Princesa de la música mexicana", expresó que sería maravilloso poder platicar y escuchar de nuevo a su padre. "Felicidades hasta el cielo querido padre, felicidades Don Antonio".

La conductora de televisión Andrea Legarreta, quien forma parte del elenco del programa "Hoy", compartió una fotografía junto a su papá, el señor Juan Legarreta, y sus hijas Mía y Nina Rubín.

"Cuando tus ojitos son más hermosos que ese atardecer y tu pelito más lindo que esas nubes, no puede ser otra persona que tú, mi papito hermoso. Gracias mi Juanito por ser mi papi, gracias por ser el mejor de todos, por tu dulzura y protección, gracias mi rey hermoso por tu ejemplo de fortaleza, porque con tu amor a la vida, me contagias y me impulsas a seguir adelante en todo momento".

Asimismo, la esposa del cantante Erik Rubín, le agradeció a su papá por ser el mejor abuelo para sus hijas. "Gracias por cada instante de tu existencia, gracias papito precioso por ser mi Pá".

Por su parte, el joven Lorenzo Figueroa, agradeció al cantante Chayanne, por ser un papá y un amigo increíble. "Te quiero mucho".

El cantante mexicano Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, "El Potrillo", es otro de los famosos que compartió un mensaje muy especial en conmemoración del Día del Padre.

"Gracias por ser el gran papá que eres y por todo el amor que me has dado, estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Te amo, espero que un día Mía me llegue a amar tanto, como yo te amo a ti".

Las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole, integrantes del dúo pop Ha*Ash, dedicaron estas bellas palabras a su padre y a su abuelo.

"Suerte la nuestra de que fueras tú quien guiara nuestro camino, feliz día papá. Siempre estaremos agradecidas por todo lo que hiciste por y con nosotras, felicidades abuelito. Los amamos, tenemos los mejores recuerdos ❤️".

Te recomendamos leer:

¡Debate envía un afectuoso abrazo a todo los papás, nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias! ¡Gracias por todo!