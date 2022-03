"Feliz, emocionada, afortunada...": Paty Navidad cuenta cómo se siente al ser conductora de Music Battles México

Finalmente, al ser cuestionada sobre si entre planes está regresar a la actuación, la actriz nacida en Culiacán, Sinaloa, reveló que sí, pero busca un proyecto que le implique retos, un personaje diferente y completo. "Me gustaría un personaje de luz, atractivo y positivo para poder llevar cosas bonitas", finalizó.

Paty Navidad compartió en mensaje para el público para que no se pierdan Music Battles México el próximo sábado 05 de marzo de 20:00 a 23:00 horas a través de TV Azteca. "Este programa viene a alegrarnos con música nuestra, conectar con nuestros sentimientos, prendan su televisión, es un programa totalmente familiar y divertido", comentó.

Serán 16 los participantes de Music Battles México , todos de mucha calidad, ya que no son novatos, sino personas que ya tienen una carrera y una trayectoria en la música, que por circunstancias de la vida no les fue como esperaban y este será el escenario perfecto para tener su segunda oportunidad.

"Muy feliz. Muy emocionada. Muy afortunada y agradecida por la oportunidad tan valiosa y la oportunidad que me está brindando TV Azteca, de ser parte de este gran proyecto, regresar a los escenarios a través de la conducción y en un proyecto ¡Divino!", compartió Paty.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.