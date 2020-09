"Feo, cochino y pervertido", así define Alfredo Adame a Pepillo Origel

México. "Feo, cochino y pervertido", así define el actor Alfredo Adame al periodista Pepillo Origel. Adame arremete en contra Pepillo con comentarios homofóbicos, lo señala de “depredador sexual” y lo acusa además de haberle transmitido VIH a varios hombres. Por si fuera poco, hace público que años atrás se le "insinuaba".

Alfredo Adame, en entrevista con el programa de espectáculos Chisme No Like, de la plataforma YouTube, Adame habla fuerte de Origel y lo llama "asesino serial", y cuenta que lo conoce desde años atrás. Siempre coincidían en fiestas del mundo del espectáculo donde los invitaban a ambos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En muchas de las fiestas me topé con un tipo que es asqueroso, deleznable, cochino. Es un cochino pervertido que se llama Juan José Origel. Desde esa época, se me empezó a insinuar, a darse su taco y su interés”, narra Adame sobre el conductor.

Foto de Instagram

Te puede interesar: Sofía Aragón, conductora de "La Voz", paraliza Instagram con su pose en la playa

Adame cita que tras haber sido acosado por Origel, años atrás, llegó a ponerle un "alto" bajo amenazas.

Mira, put...hijo de mi..., tú te me vuelves a insinuar o me vuelves a decir lo que acabas de decir y te rompo la madre”, cita el actor que le expresó a Origel para que dejara de molestarlo.

El actor menciona también que lo que le dijo a Origel le valió para que comenzara a atacarlo en la televisión, cuando ya el periodista trabajaba en ella. Recuerda también que una vez se encontraron en la boda de Adriana Riveramelo, y por poco y lo agarra a golpes.

Juan José Origel supuestamente habría a transmitido a varios hombres el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), según Adame, quien cuenta también en Chisme No Like que hay un joven de nombre Roberto que presuntamente fue asistente y novio de Pepillo. Tras despedirlo se fue a vivir a Guadalajara, donde murió por complicaciones del sida.

Las declaraciones de Adame a partir de 36 minutos en el programa Chisme No Like:

Alfredo Adame deshereda a sus tres hijos

Alfredo Adame constantemente da de qué hablar respecto a su vida privada y arremete en contra de su familia, al igual que de varias figuras del espectáculo, entre ellas Laura Bozzo, Diana Golden, Rocío Banquells y Mary Paz Banquells, su exesposa.

En entrevista con De Primera Mano dijo que que no quiere saber nada de los tres hijos que tuvo con Mary Paz Banquells y los llama "malagradecidos". "No son mi familia, son unos mal agradecidos y de mi parte no merecen nada", reitera.

Alfredo Adame. Foto de Instagram

Adame mantiene una pelea con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián. Hace meses Adame dio a conocer que había tenido problemas con Diego, y recientemente contó que también pasó lo mismo con Sebastián, luego de que el joven habló de sus preferencias sexuales

No son mi familia, no son mis hijos, son unos malagradecidos y de mi parte no merecen nada. ¡Están desheredados! Mi única familia es mi hija Vanessa y mis nietos. Yo soy de una pieza, ahorita no quiero saber nada de ellos. Prefiero perderlos, que encontrarlos."

Adame dijo que sus hijos le andan haciendo maldades apoyando a su mamá, y no se los va a permitir. "Cuando mis padres se divorciaron yo no agarré 'mando'", menciona en la misma entrevista.

También te puede interesar: La tormentosa relación del papá de Frida Sofía con Alejandra Guzmán