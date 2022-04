Fer Moreno se da tremendo agarrón con Roció Sánchez por un hombre en Acapulco Shore

Quien tuvo una fuerte pelea en Acapulco Shore 9, fueron Fer Moreno de 22 años de edad, con su compañera, Rocío Sánchez del Río de 32, esto se debió a que supuestamente estaban disputándose el amor de uno de los integrantes del show, por lo que se hicieron de palabras las dos modelos.

Al parecer dicho capítulo se estrenará el martes de la semana que viene, y muchos televidentes esperan ver el motivo por el que Fer Moreno se peleó con Rocío Sánchez del Río, con quien ya ha tenido problemas en el pasado, incluso se habían dejado de hablar, pues empezaron como amigas en la temporada 7.

Para quienes no lo saben el pleito se debió a que Fer Moreno empezó a decir que su amiga no le hacía nada y que incluso le ganaba en las peleas, por lo que esto llegó a oídos de la también ex reina de belleza, quien le reclamó incluso en un reencuentro que tuvieron, pero pudieron ponerle fin a la enemistad.

Ahora todos desean saber por qué empezó este pleito, el cual se pudo haber descontrolado también por el calor de las copas, pues se le ve a Fer Moreno algo ebria, incluso los fans de Acapulco Shore lo mencionaron, ya que la misma Jacky Ramírez tuvo que intervenir en el pleito de las chicas.

"Chio, rómpele la madre a esa fer que ya era hora que alguien lo haga", "Roció después de ser una planta para figurar, ahora se pelea por un tipo al cual después de la temporada también está peleada con él", "Las dos pelándose por un vato más feo, esa fer solo por qué está Jacky se le pone al pedo con chio", escriben las redes.

Hay que mencionar que Acapulco Shore ha logrado un éxito arrasador con el pasar de los años, por lo que ha buscado nuevos integrantes para cada etapa, en esta ocasión hay varios rostros nuevos que han dado mucho de que hablar, por lo que se espera que en el décimo aniversario de la franquicia las cosas estén llenas de emoción, con parte del elenco original.

