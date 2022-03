Fer Moreno se deja ver en una cama con pantis azul transparente

Fer Moreno de 25 años de edad anda demasiado traviesa en el mundo de las redes sociales y es que apareció en pantis transparentes en color azul con la cual deslumbró esa figura tan cuidada que se carga, además deja en claro que es una de las mujeres más guapas de las redes sociales.

En la foto se puede ver a Fer Moreno sobre una cama en color gris y posando de lo más coqueta frente a la cámara, además se pueden apreciar los tatuajes que se ha realizado la integrante de Acapulco Shore, quien siempre ha dado de que hablar no solo por su belleza sino por sus peleas con otros integrantes.

"Que ganas de encontrarte serías todo lo busco Fer", "Fer era muy linda no entiendo por qué se operó", "Wuaoo cuanto te parecees a nachaaa", "Que hermosa, lo mejor que he visto en acashore, en todas tus facetas te ves preciosa!!", "Fer no te vayas a operar la cara, tú eres bella así como estás", "Si tuviera que regalarte algo, te regalaría un espejo, porque después de este mundo, lo más bonito es tu reflejo", le escriben a la famosa.

Para quienes no lo saben, la modelo mexicana se encuentra en la temporada 9 de Acapulco Shore, la cual se realizó en Colombia y aunque muchos pensaron que en esta ocasión llegaría más explosiva que antes, ha tratado de calmarse, pero si ha mostrado las garras en algunos episodios, donde se enfrentó a Jailyne Castellanos, además de Rocío, pero las cosas no pasaron a mayores.

Otra de las cosas por las que Fer Moreno es querida fue por el apoyo que le ha dado a los nuevos integrantes del reality show, pues recordemos que cuando ella entró se las vio negras con el elenco, en especial con Manelyk González, quien se agarró a golpes con ella.

Ahora la joven se ha convertido en una de las más queridas del proyecto, por lo que no sería descartada para nuevos reality shows, pues tiene mucho potencial, aunque ahora le está dedicando tiempo a su cuenta privada donde comparte contenido explosivo de su físico.

Leer más: Angélica María y el cuerpo de Miss Universo que lucía a sus 25 años de edad en bañador