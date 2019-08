Ferdinando Valencia agradecido por los 100 días que tuvo a Dante

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman estuvieron rodeados de mucho amor durante el último adiós a uno de sus mellizos, Dante. El bebé falleció a primeras horas del pasado sábado luego de luchar por su vida en un hospital en Guadalajara, Jalisco. El actor manifestó que no se quejarán de Dios, sino todo lo contrario, siempre estarán agradecidos por los días que tuvieron a su hijo.

Dante fue sepultado en Comala, Colima tierra natal del actor Ferdinando Valencia: “quiero que sepan que no somos nadie para ser un ejemplo, pero de alguna manera hoy tengo más fe inclusive mi hijo muerto que la que he tenido siempre", manifestó ante los medios de comunicación que acudieron al lugar.

No nos vamos a quejar de Dios nunca, estamos muy agradecidos por cada uno de los días que nos lo dio y no vamos a pensar en lo que nos quitó, él va a seguir aquí.

Ferdinando llegó a la iglesia de su pueblo cargando el pequeño ataúd de su bebé, acompañado de Brenda Kellerman, su hija Sofía y sus padres; todos iban vestidos de blanco. El actor resaltó que tanto a él como a Brenda, la llegada de Dante los transformó.

“Fueron 100 días de su vida, 100 días que nos enseñaron muchas cosas, 100 que nos transformaron, de muchos procesos duros pero cada uno de ellos valió la pena y al final, podemos decir que nuestro único objetivo es que la vida de mi hijo no haya sido en vano. Mi única sensación en estos momentos para decir que no fue así es que de forma personal me transformó y en segundo lugar queremos ser parte de un testimonio de fe para todos los demás”.

Con lágrimas en sus ojos, luego de hablar con los medios de comunicación, Ferdinando agradeció a todas las personas del poblado que los acompañaron y a todas las personas que oraron por su hijo Dante.

“Gracias a todas las personas que están con nosotros, esto es lo que lo vuelve especial, gracias por decirle adiós a mi hijo de esta manera. Gracias porque me siento en mi pueblo y estoy con mi gente".

Me quiero ir lo más tranquilo con mi hija, mi mujer, mis padres, con Tadeito para continuar el último proceso.

"Dios bendiga a cada una de las personas que nos regalaron sus oraciones todo este tiempo, gracias", expresó con un nudo en la garganta Ferdinando Valencia.