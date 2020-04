Ferdinando Valencia celebra el primer año de sus mellizos

Hace ya un año Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recibieron doble alegría ante el nacimiento de sus hijos Dante y Tadeo. Lamentablemente tres meses después de haber nacido, el pequeño Dante murió el sábado 3 de agosto en un hospital de la ciudad de Guadalajara, Jalisco a consecuencia de una meningitis bacteriana.

En sus redes sociales Ferdinando Valencia compartió con sus seguidores cómo fue el festejo por el primer años de sus mellizos. "Un año de tu vida Tadeo, muchas cosas han pasado pero nada tan bello como tú sonrisa y como iluminas nuestra casa, te amamos".

Por su parte Brenda Kellerman comentó:

Lo único que puedo decir es gracias Dios por darme mi ángel en la tierra y mi angelote en el cielo, soy muy afortunada, gracias mi Dios.

Ferdinando Valencia sin reprocharle nada a Dios

En una entrevista con la revista TVyNovelas, el actor contó cómo están Brenda y él en estos momentos: "muy fuertes, de alguna manera yo no sé cómo esté Brenda, y Brenda no sabe cómo estoy yo, porque lo que nosotros tratamos de reflejar cada uno en el otro es un estado positivo, yo estoy seguro de que ella tiene sus momentos; lo sé porque los tengo yo, pero ella no me los muestra".

Nunca le reproché a Dios, ni antes ni en ese momento ni después. Dios fue lo único que me permitió encontrar paz, y estoy seguro de que muchas personas se pelean con él, y con Dios nos puedes pelearte.

"Sus decisiones son por algo y el solo hecho de poner en sus manos tus problemas nos ayuda mucho mental y espiritualmente a sentir calma, pese a que estemos pasando por un proceso devastador", resaltó Ferdinando Valencia.

