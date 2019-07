Ferdinando Valencia da buenas noticias sobre su hijo Dante

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman compartieron buenas noticias sobre la salud de su pequeño hijo Dante, quien solo tiene unos meses de vida. A través de un video en su canal de YouTube Famigovios manifestaron que el bebé va mejorando luego de ser hospitalizado por segunda vez debido a la meningitis que le provocó una bacteria.

En dicho video mostraron imágenes dentro del hospital donde Dante lucha por su vida. Ferdinando Valencia comentó visiblemente emocionado y esperanzado: “después de 15 días de que volvió al hospital hoy nos dejaron nuevamente tocarlo y abrió los ojos.

“Dicen que tiene mucho daño en su cabecita, pero él va a estar bien, si no qué es la fe. Él va a estar bien”, resaltó el actor.

Ferdinando Valencia mencionó que tanto él como Brenda Kellerman esperan conservar su vida y sobre todo que tenga una gran calidad de vida. “El oxígeno está casi al 100, eso es muy bueno. Está más tranquilo hoy. Ya hace la orina solito, ya trae pañales, la respiración está al 50/50, está mucho más calmado, los sedantes ya bajaron, su corazón está haciéndolo bien, sus pulmones… todo va increíble. Y ya parece él, tiene como cuatro días pareciendo él, antes no parecía".

Una de las partes más emotivas del video es cuando el actor soba la cabecita de su bebé y le dice estas hermosas palabras:

Dante, aquí estoy bebé, aquí estoy mi amor, no te olvides que te necesitamos.

Debido a que tenían que dividir su tiempo entre cuidar a Tadeo en casa y a Dante en el hospital, la pareja recibió el apoyo de la actriz Sachi Tamashiro, quien se ofreció para cuidar al bebé mientras los actores están al pendiente de la salud de Dante.

En un anterior video Ferdinando Valencia detalló todas las complicaciones que tiene su mellizo, a raíz de la meningitis:

“Los doctores dicen que Dante, si sale adelante, va a ser un milagro”, expresó entre lágrimas.

Así mismo compartió una valiosa reflexión ante los problemas de salud de su bebé: “si alguna vez creímos que teníamos poder, que estábamos creciendo, que estábamos ganando, que estábamos siendo mejores en la vida de acuerdo a nuestros viejos conceptos, hoy nos damos cuenta que la realidad de las cosas cuando se llega a momentos como estos, que nos muestran lo que somos, es que no tenemos nada".

Es que no tenemos fuerzas, es que no tenemos poder, es que no tenemos nada de lo que habíamos soñado. La verdadera realidad es que somos absolutamente impotentes.