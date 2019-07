Ferdinando Valencia, entre lágrimas, habla de la salud de Dante

Ferdinando Valencia ha partido los corazones de sus seguidores ante sus lágrimas al contar la situación de su hijo Dante, quien se debate entre la vida y al muerte en un hospital en Guadalajara. El actor publicó un video en su canal de YouTube, donde muestra lo que han vivido tanto él como la madre de sus mellizos Brenda Kellerman.

"Dante está en cuidados intensivos en este momento, lo está haciendo muy bien como siempre, haciéndole honor a su nombre, un ‘guerrero’”, comentó el actor Ferdinando Valencia.

Una de las partes más fuertes del video que compartió, es donde detalla por primera vez todas las complicaciones que tiene su mellizo Dante, a raíz de la meningitis:

"Son muchas cosas...los doctores no le podían desinflamar el cerebro porque es debilitárselo y dejarlo a merced de la bacteria”, señaló. Asimismo informó que un análisis reciente demostró que la bacteria que atacó a su hijo ya tenía la misma fuerza en el cuerpo del bebé y agregó que “los doctores dicen que Dante, si sale adelante, va a ser un milagro”.

"La respiración artificial se la van a ir bajando poco a poco, la hemorragia es un problema, pero al ser un bebé y tener tanta plasticidad en el cerebro, sus oportunidades son muchas. Lo intentaron despertar una vez y no salió como esperábamos. Despertó su cuerpo, pero su cerebro no tanto. Después de que diagnosticaron que la bacteria está más controlada, procedieron a desinflamar. Lleva tres días así y ahorita estamos iniciando días muy importantes con una cosa que se llama ‘protocolo de despertar’. Lo intentaron despertar ayer nuevamente y su cerebro empezó a reaccionar y eso es una bendición. Vamos a seguir así y creemos que todo lo bueno está pasando por sus oraciones. Eso es lo que más valoramos".

Entre lágrimas Ferdinando Valencia compartió una valiosa reflexión ante los problemas de salud de su bebé: “si alguna vez creímos que teníamos poder, que estábamos creciendo, que estábamos ganando, que estábamos siendo mejores en la vida de acuerdo a nuestros viejos conceptos, hoy nos damos cuenta que la realidad de las cosas cuando se llega a momentos como estos, que nos muestran lo que somos, es que no tenemos nada".

Es que no tenemos fuerzas, es que no tenemos poder, es que no tenemos nada de lo que habíamos soñado. La verdadera realidad es que somos absolutamente impotentes.