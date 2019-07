Ferdinando Valencia escribe mensaje para Dante a nombre de Tadeo

Ferdinanado Valencia ha manifestado en sus redes sociales que han sido muy doloroso no poder disfrutar de su hijo Tadeo mientras Dante, su otro bebé, se debate entre la vida y la muerte en un hospital en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hace unos días los mellizos cumplieron tres meses de vida.

Antes del nacimiento de sus hijos, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman abrieron una cuenta de instagram (@nuestrosmellizos) donde han compartido tiernas fotografías y videos de Tadeo y Dante. En este perfil el actor compartió un hermoso mensaje a nombre de Tadeo para su hermanito quien lucha por vivir en un hospital.

Hoy estamos de cumple meses, le damos gracias a Dios por cumplir un mes más y le pido a Dios que mi hermano Dante ya esté en casa conmigo lo extraño mucho.

"Se que Dios me va a escuchar y va a sanar a mi hermanito, te amo, cuando estemos juntos vamos a festejar ya que ningún cumple mes hemos estado juntos", escribió Ferdinando Valencia a nombre de Tadeo, junto a una fotografía de los bebés cuando tenían solo unos días de nacidos. En la imagen el pequeño Tadeo hasta pareciera que quisiera darle un besito a su hermano Dante.

Anteriormente se compartió una fotografía familiar en esta cuenta de Instagram, donde el gran ausente era Dante. De igual manera se escribió un mensaje a nombre de Tadeo: "con mi hermanita Sofía, mi tía Kat, mi tata Ferdinando y mi mita Brenda, sólo faltas tú hermanito Dante te amamos y pronto estaremos juntos, amén".

En un reciente video en su canal de YouTube, Ferdinando Valencia compartió nuevos detalles de la salud de su bebé, donde informó lamentablemente de una nueva complicación. Aunque el pequeño Dante ha tenido algunas mejoras en su salud, ahora enfrenta otro contratiempo: "las cosas van mucho mejor, nada más tenemos pendiente por un piecito que trae un poco delicado. Una parte del manejo está dentro de las posibilidades, así lo entendemos nosotros, un coágulo se le fue a una pierna donde le estaban dando el tratamiento y luego se le empezó a necrosar, entonces tiene ahí un porcentaje de riesgo; no quiero hablar de posibilidades porque son fuertes”.

Afortunadamente no todo son malas noticias, gracias a los médicos y a la cadena de oraciones por parte de sus amigos y seguidores, el actor compartió en su video en YouTube: “nos acaban de decir que Dante lo está haciendo estupendamente bien, que ya probablemente de aquí al lunes, el doctor tiene como propósito quitarle el último medicamento, que todo lo haga solo. A estas alturas le hicieron una muestra mayor y no hay bacteria, no hay nada, los pulmones ya están bien, está en las últimas”.