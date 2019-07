Ferdinando Valencia narra la nueva complicación de su hijo Dante

Ferdinando Valencia habla sobe la "semana agridulce" que han tenido tanto él como Brenda Kellerman ante la situación de su pequeño mellizo Dante. A través de un nuevo video en su canal de YouTube Famigovios, el actor compartió nuevos detalles de la salud de su bebé, donde informó lamentablemente de una nueva complicación.

Aunque el pequeño Dante ha tenido algunas mejoras en su salud, ahora enfrenta otra complicación: “las cosas van mucho mejor, nada más tenemos pendiente por un piecito que trae un poco delicado. Una parte del manejo está dentro de las posibilidades, así lo entendemos nosotros, un coágulo se le fue a una pierna donde le estaban dando el tratamiento y luego se le empezó a necrosar, entonces tiene ahí un porcentaje de riesgo; no quiero hablar de posibilidades porque son fuertes”, comentó Ferdinando Valencia.

El bebé fue cambiado de habitación en el hospital en Guadalajara, Jalisco donde permanece desde hace unas semanas. En dicho cambio sus papás tuvieron la oportunidad de tenerlo en sus brazos por unos momentos. La modelo y actriz costarricense Brenda Kellerman expresó: "se siente una alegría, una bendición, gracias a Dios, ahí va poco a poco”.

Afortunadamente no todo son malas noticias, gracias a los médicos y a la cadena de oraciones por parte de sus amigos y seguidores, el actor compartió en su video en YouTube: “nos acaban de decir que Dante lo está haciendo estupendamente bien, que ya probablemente de aquí al lunes, el doctor tiene como propósito quitarle el último medicamento, que todo lo haga solo. A estas alturas le hicieron una muestra mayor y no hay bacteria, no hay nada, los pulmones ya están bien, está en las últimas”.

Hace unos días Ferdinando Valencia ofreció una desgarradora entrevista al programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, donde manifestó entre lágrimas temer por la vida de su hijo Dante.

No solo hemos pensado, hemos vivido por meses con esa sensación, cuando reconoces que no puedes con esa idea y se la dejas a Dios, lo tomas como decisión de él.

"En esta ocasión la bacteria había tenido mucho más tiempo para activarse, el niño ya traía principios de una hidrocefalia, no podía respirar por si solo se le tuvo que entubar, empezamos con transfusiones sanguíneas porque tenía una debilidad tremenda, su corazón no tenía suficiencia para latir. Cuando se le entuba se descubre que tiene neumonía, los riñones tenían insuficiencia, después de que oyes tú que todas estas condiciones las tiene tu hijo, sientes que estás en el resumen de tu vida y que no va a ser un resumen bueno", señaló el actor en dicha entrevista.