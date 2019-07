Ferdinando Valencia pone la vida de Dante en manos de Dios

Ferdinando Valencia trata de mantenerse fuerte ante la delicada situación que vive uno de sus mellizos, quien lucha por sobrevivir. Desde su nacimiento Dante fue atacado por una meningitis bacteriana. El actor ha mnaifestado que el daño causado a su bebé es irreversible.

A través de redes sociales se ha llevado a cabo una cadena de oración por la salud de Dante, en la que han participado amigos del medio del espectáculo, familiares y sus miles de seguidores. El actor compartió un post donde le pide a Dios que se lleve todo su dolor.

Junto a una foto con su bebé en brazos, Ferdinando Valencia expresó "le pedí al Señor que se llevará mi dolor y mi aflicción. Dios dijo: 'no está en mí llevarmelo, sino en ti, entregámelo'".

Tadeo y Dante, hijos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, nacieron el 24 de abril en un hospital en Miami, Florida. Al poco tiempo de su nacimiento Dante tuvo complicaciones con su salud, por lo que tuvo que se hospitalizado. Posteriormente cuando se suponía que se encontraba bien, los actores y sus hijos regresaron a México, sin embargo, a su llegada el bebé volvió a ponerse malito.

Fue hospitalizado de emergencia en Guadalajara, Jalisco dede principios de junio pasado; hoy en día con tan solo tres meses de edad, sigue luchando por su vida.

Hace unos días Brenda Kellerman compartió una fotografía acompañado de un mensaje en su cuenta de Instagram lleno de sentimientos encontrados. Sus mellizos Tadeo y Dante cumplieron tres meses de nacidos y lo que podía ser una celebración se vio opacada por la deliciada salud de Dante.

"Hoy 24 de julio mis enanos hermosos cumplen 3 meses y cómo me duele no poder estar juntos y saber que mi Dante ahorita está solito en un hospital. Todos los Días le pido a Dios que me de mucha fuerza por que a veces siento que la estoy perdiendo. Dios es el único que sabe que va a pasar, te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad".

En una entrevista con el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, Ferdinando Valencia comentó que su bebé presenta al día de hoy hidrocefalia, problemas respiratorios, neumonía, insuficiencia cardíaca y renal. Con lágrimas en sus ojos señaló temer la muerte de Dante.