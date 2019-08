Ferdinando Valencia protagoniza bello momento junto a Tadeo

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman compartieron el pasado 24 de abril una hermosa noticia, el nacimiento de sus mellizos Dante y Tadeo. Tres meses vivieron un doloroso momento, la muerte del pequeño Dante. El pasado fin de semana los actores dieron el último adiós a su hijo.

A unos días de la muerte de su mellizo Dante, Ferdinando Valencia reapareció en redes sociales protagonizando un bello momento junto a su hijo Tadeo. En las stories de su cuenta de Instagram Brenda Kellerman publicó un video donde el actor visiblemente triste por la partida de Dante, vive a su vez un feliz momento amoroso con su otro mellizo.

En la cuenta de instagram de sus mellizos, se compartió una fotografía de Tadeo vestido de Woody, personaje de la película animada Toy Story. En su nombre fue escrito un mensaje de agradecimiento por todo el amor y oraciones a su fallecido hermanito.

Hola, hoy fui Woody, saludos a todos y gracias por darle tanto amor a mi hermanito Dante.

Uno de los seguidores de esta cuenta de instagram compartió estas hermosas palabras: "hermoso, falta tu Buzz que te proteje al infinito y más allá".

Dante fue sepultado en Comala, Colima tierra natal del actor Ferdinando Valencia: “quiero que sepan que no somos nadie para ser un ejemplo, pero de alguna manera hoy tengo más fe inclusive mi hijo muerto que la que he tenido siempre", manifestó ante los medios de comunicación que acudieron al lugar el pasado fin de semana.

No nos vamos a quejar de Dios nunca, estamos muy agradecidos por cada uno de los días que nos lo dio y no vamos a pensar en lo que nos quitó, él va a seguir aquí.

Ferdinando llegó a la iglesia de su pueblo cargando el pequeño ataúd de su bebé, acompañado de Brenda Kellerman, su hija Sofía y sus padres; todos iban vestidos de blanco. El actor resaltó que tanto a él como a Brenda, la llegada de Dante los transformó.

“Fueron 100 días de su vida, 100 días que nos enseñaron muchas cosas, 100 que nos transformaron, de muchos procesos duros pero cada uno de ellos valió la pena y al final, podemos decir que nuestro único objetivo es que la vida de mi hijo no haya sido en vano. Mi única sensación en estos momentos para decir que no fue así es que de forma personal me transformó y en segundo lugar queremos ser parte de un testimonio de fe para todos los demás”.