Ferdinando Valencia relata la visita que su fallecido hijo Dante, le hizo a su hermanito Tadeo

En una entrevista para la revista TVNotas el actor mexicano Ferdinando Valencia, contó que su hijo Tadeo recibió la visita de su fallecido hermanito Dante, quien en este mes cumpliría dos años de edad. "Creo en la ciencia y en que tiene que haber un espacio para Dios, sin embargo, hay cosas inexplicables", manifestó la pareja sentimental de la modelo costarricense Brenda Kellerman.

El actor de telenovelas contó que una noche su hijo Tadeo se despertó y lo escucharon corriendo en su habitación, riendo a carcajadas. Ferdinando Valencia grabó este momento con su celular, "porque él veía algo y corría, cuando vi el video, observé pequeñas partículas que iban al mismo lugar a donde él corría".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al día siguiente tuvo una charla con un amigo suyo quien es vidente: "me dijo: 'anoche fue tu niño (Dante) a visitarte'".

Leer más: Ella es Lily, la hermosa y escultural hermana de Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr

El actor Ferdinando Valencia manifestó en la entrevista para la revista de espectáculos antes mencionada, que de pronto no puedes creer en este tipo de cosas. Aunque se considera un hombre de ciencia "a veces por raro que parezca, enriquece mucho espiritualmente y me gusta pensar que fue así (la visita de su hijo) porque está viviendo en nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestro espíritu y en nuestro día a día".

Dante, uno de los mellizos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, murió a los dos meses de nacido en agosto de 2019, en un hospital en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El bebé tuvo varias complicaciones en su salud: meningitis, hidrocefalia, un derrame cerebral, neumonía, insuficiencia cardíaca y sus riñones no estaban trabajando.

Leer más: J Balvin y Victoria, su pareja, esperan a su primer bebé y nacerá en junio

Ferdinando Valencia dijo con respecto a su hijo Dante: "lo extraño muchísimo y cuando me llega el dolor, dejo que me afecte, que me toque y esto me ayuda a sanarme". Las cenizas de su bebé permanecen en un lugar muy especial en su hogar.

Suscríbete a Disney Plus